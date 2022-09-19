人民网北京9月19日电 （记者李依环）秋季学期开启，清华大学“形势与政策”课程面貌一新，思政课改革创新迎来再出发。聚焦“中国式现代化”这一学期主题，日前，该校党委书记邱勇通过线上线下相结合的方式，为2300余名同学讲授本学期第一课。

据悉，“形势与政策”课程是高校思政课的必修课之一，是清华大学本科思政课体系中的第一门课。经多轮论证与统筹联建，该校决定率先推出“形势与政策”课程改革，组建由邱勇、聂建国、戴琼海、贺克斌、彭凯平、胡钰、白重恩等多名院士名师担任主讲教师的“一课多师”大团队，选聘10位优秀青年教师担任助教、分头开设54次研讨小课，引导年轻学子倾听时代脉动与个人际遇的共鸣，思考清华人在新时代的使命与担当，开启清华思政课建设的新局面。

邱勇在课程开始强调了思政课建设的重要意义。思政课是青年学生成长成才的“关键一课”，在培养社会主义建设者和接班人中具有不可替代的作用。清华大学历来高度重视思政课建设。此次以“形势与政策”课程改革为先导，学校将进一步深化思政课改革创新，力求把办好思政课的任务真正落到实处。

“这是不确定性最大的时代，也是最有希望的时代。在中国，现在是最需要有使命感的时候。”邱勇谈到，创新始终是国家进步和民族繁荣昌盛的不竭动力，而中华文化从不缺乏创新的基因。自强是清华人的精神底色，创新是自强的最好体现。要自强，必创新；唯创新，才自强。

邱勇表示，近年来，清华大学大力推动学科交叉，开展开创性、颠覆性、前瞻性研究，取得一批世界级的科研创新成果，持续深化创新创业教育，并聚焦提升人才培养质量、学术创新水平、国际交流合作层次制定三个2030中长期战略规划。为国家科技自立自强不断作出新的更大贡献，是清华人义不容辞的责任。

“乘风好去，长空万里，直下看山河。”邱勇最后勉励同学们，要坚定自信、找准方向，担当责任、乘势而上，展开自强之翼、创新之翼，在中国式现代化进程中成就青春梦想、贡献清华力量。

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