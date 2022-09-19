人民网北京9月19日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，教育部日前发布《关于切实做好2022年秋季学期高校学生资助工作的通知》（下称《通知》），要求各高校全面畅通新生入学“绿色通道”，确保每一名家庭经济困难学生都能顺利入学、安心就学。

《通知》要求，要加强组织，全面畅通新生入学“绿色通道”。各高校要强化组织领导和部门配合，精心做好家庭经济困难新生入学工作方案，在新生报到现场设立“绿色通道”专区，简化报到手续、提高办事效率、保护学生隐私，确保提出申请且符合条件的家庭经济困难新生都能通过“绿色通道”顺利入学。要根据实际对存在特殊困难的学生发放困难补助和必要生活用品，确保他们入学后能够安心就学。

《通知》指出，要加强认定，确保实现困难学生应助尽助。各高校要扎实做好家庭经济困难学生认定工作，全面摸排受新冠肺炎疫情和汛情旱情等影响的学生情况，掌握学生家庭变化情况，及时将符合条件的学生纳入资助范围，确保家庭经济困难学生应助尽助。要进一步提高学生资助工作精准度，强化审核把关、创新认定方式、加强监督管理，避免出现资助对象认定不精准、资助资金发放不及时、资助管理程序不规范等问题。

《通知》要求，要加强联动，推动国家助学贷款政策落实落地。各地各高校要会同国家助学贷款经办银行有效落实国家助学贷款政策，加强贷款及其使用范围审查，合理确定学生贷款额度，切实满足学生实际需求，引导学生勤俭节约、努力向学。要做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作，缓解家庭经济困难学生经济压力。要配合经办银行做好国家助学贷款学生信息维护、贷后管理、诚信教育等管理工作，关注贷款学生还款情况，及时为符合条件的学生启动还款救助工作。

《通知》强调，要加强管理，切实提升学生资助管理水平。各地各高校要推进学生资助规范化建设，努力实现管理制度规范、监管责任规范、资助程序规范、资金管理规范、信息管理规范、机构队伍建设规范。要全面落实国家奖助学金、服兵役国家教育资助、基层就业学费补偿贷款代偿、勤工助学等各项资助政策，严格执行各项政策规定，及时足额发放资助资金。要加强全国学生资助管理信息系统填报和应用，持续提升资助数据质量，不断提高资助管理信息化水平。

《通知》还提出，各地各高校要大力开展资助宣传，积极运用新技术、新手段，通过多种方式全面深入解读学生资助政策，让学生减少顾虑、安心就学。要持续开展防诈骗教育，尤其在新生入学期间要加强对新生的警示教育，通过视频解读、案例分析、主题班会等多种形式，提醒学生警惕电信诈骗和“培训贷”“创业贷”“助学贷”等各种不良校园贷，提高学生的安全意识和甄别能力。

(责编：李依环、孙竞)