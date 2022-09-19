人民网北京9月19日电 近日，首都师范大学面向全校本科生开展“名师访谈”暑期社会实践活动，旨在提升学生的综合素质以及对职业的认知度，对教师职业的认同感，增强学生服务人民、回报家乡的责任感和使命感。

据了解，活动通过鼓励大一学生返家乡、回母校，与中学优秀教师进行访谈，撰写访谈记录；面向中学生开展“一对一”学业规划辅导，撰写案例分析等让学生们充分感受家乡变化，在家乡的热土上、在实践的课堂中受教育、长才干、作贡献，不断提升社会化技能。

首都师范大学化学系团委书记刘姗姗表示，本次活动让学生们在实践中学真知、悟真谛，加强磨炼、增长本领，也让学校更加重视实践育人，坚持教育同生产劳动和社会实践相结合，广泛开展各类社会实践。

“我觉得身为未来的一名人民教师，责任在肩，工作时要真正做到爱每一个学生，加强与学生的沟通和交流是非常重要的。”首都师范大学初等教育学院21级本科生王华文说，教师要注重学生的个别教育，真正达到“教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会”的效果。

首都师范大学马克思主义学院21级本科生李水源说：“教师应该具有精深的专业知识，在课堂上能够有方向地、系统化地讲解知识并进行拓展，而不仅仅是只停留在课本上。教师还要拥有浓厚的人文关怀素养，对待学生能做到因材施教、充满爱心，与学生建立和谐友好的关系，了解学生内心，帮助学生解决学习和生活上的困难。”

首都师范大学化学系21级本科生赵奕博表示，通过活动，让他感触最深的是“热爱”和“幸福”。“现在我的也亦是如此，因为热爱学生，热爱教育所以选择师范，尽管前路漫漫，但未来的我，也一定会有一天走进教室，站在讲台上，看着独一无二的学生们，感受只属于教师的幸福。”

据了解，自2010年起，“名师访谈”社会实践活动已连续开展13年，累计1104名同学参与，采访了1057名来自全国24个省份、472所中学的教师，包括校友264人。共撰写访谈记录1052篇，开展中学生“一对一”学业规划辅导1034人次，撰写学业辅导报告近1000篇。

(责编：郝孟佳、孙竞)