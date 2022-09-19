人民网北京9月19日电 （记者何淼）由国家能源局支持，中国石油大学（北京）、北京市昌平区人民政府、世界能源大学联盟联合主办的金砖国家青年能源峰会暨国际能源青年大会9月18日在京举办。

金砖国家合作机制到今年已经走过16年的光辉历程。作为2022全球能源转型高层论坛的分论坛之一，本次峰会主题为“青年团结创新，拥抱能源绿色未来”。

图为能源与气候变化大赛获奖者合影。中国石油大学（北京）供图

国家能源局副局长任京东线上寄语金砖国家青年。他指出，金砖国家是世界主要的能源消费国和生产国，在全球能源领域占据重要地位。金砖国家携手推进绿色低碳发展，在推动能源清洁转型方面的坚定决心和务实举措，将引领全球应对气候变化和实现碳中和目标进程。中国坚定不移推动能源绿色低碳转型，筑牢能源安全底线，加强能源科技创新，深化能源国际合作，有力有序推进实现“碳达峰”到“碳中和”，用实际行动和突出成效展现了应对气候变化的大国智慧和大国担当。他鼓励当代青年努力成为绿色发展理念的倡导者、绿色生活方式的践行者、绿色低碳发展的推动者，为更绿色、更低碳、更美好的未来贡献青春智慧。

中国石油大学（北京）校长吴小林表示，在“双碳”目标和全球能源变革背景下，学校主动适应能源绿色低碳智慧发展对知识生产模式变革的新要求，更加注重学科交叉、跨界融通和开放融合，在广泛传播“双碳”理念，全面培养“双碳”人才，全力攻坚“双碳”技术方面发挥着重要作用。在全球能源合作方面，近年来学校依托世界能源大学联盟、国家能源局“一带一路”能源合作伙伴关系合作网络高校（青年）工作组组长单位的资源平台优势，加快能源发展高层次人才集聚，积极搭建全球能源先进技术交流渠道，致力于在国际舞台上讲好能源绿色低碳可持续发展的中国故事。

峰会上，来自金砖国家的青年团队开展了“金砖国家青年演讲”。他们为气候行动积极发声，表达了当代青年对人类共同命运及绿色转型的关心，展现了青年特有的创新激情和责任担当。

多位国内外嘉宾在会上共同为能源与气候变化大赛获奖者颁奖。该赛事是此次峰会框架下的主要活动之一，比赛吸引了全球68所大学的1600多名青年参与。经过激烈角逐，学术赛道、实践赛道和声音赛道共产生86名获奖者，22家单位获“最佳组织奖”，1家单位获“丝路明珠最佳组织特别奖”。

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