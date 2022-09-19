人民网北京9月19日电 （记者何淼）为助力高校进一步完善教师培养培训体系，提升教师教育教学水平和人才培养能力，全国高校教师网络培训中心日前组织召开了2022年全国高校教师发展中心工作研讨会，全国1000余高校的教师发展中心工作负责人和一线教师通过线上线下方式参会。

最新数据显示，全国共有高等教育专任教师188.52万人。高校教师数量庞大，教师团队的建设决定着学校人才培养的质量，也关系着国家和民族的未来。教育部高等教育司副司长武世兴对高校教师工作提出了三点思考：一是深刻认识大思政建设的总体要求；二是在落实大思政建设中推进课程思政建设；三是扎实推进高校课程思政建设工作取得实效。

武世兴指出，在大思政背景下，高校教师发展中心大有可为，也将更有作为，希望大家共同努力，打造中国“金课”、锻造中国“金师”。

高等教育出版社总编辑陈晓光介绍了出版社探索在线教育、教师培训、考试服务等方面的新业务，以及服务广大高校、教师，助力高等教育教学质量工作提高的一系列活动。

研讨会上，多位来自全国各高校、职校的校领导及教师发展中心负责人参加活动并做了专题报告，介绍了各自学校的经验方法和工作成效。各方就如何促进教师专业发展、如何构建研究与实践双向互动机制、如何促进本校教师“传帮带”等问题展开了热烈的讨论。

各方一致认为，高校教师发展中心的角色与定位正在由支持型、服务型转变为主动型、引领型。教师发展中心应当加强教师队伍建设，加强校际工作经验交流；应当加强教师培训顶层设计，提升教师培训工作的科学性、针对性，促进教师发展工作的规范化、制度化。

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