原标题：四川泸定6.8级地震：泸定震灾区31所学校17104名学生复课

泸定地震灾区的孩子重返校园和课堂，开始学习。肖宵 摄

中新网成都9月14日电 (刘忠俊 谢臣仁 段尚银)14日，四川泸定县(不含海螺沟地区)中小学校、幼儿园及中职等31所学校的17104名学生全部实现复课，校园里再次传来朗朗读书声。

帐篷教室里学生们正在出黑板报。 周燕 摄

“9·5”泸定6.8级地震发生后，甘孜州住建局迅速对泸定县受损校园建筑进行了评估和鉴定，存在安全隐患的建筑及时贴上了“暂停使用”标签。

泸定县得妥镇中心小学教学楼受损严重，教师办公主要在没有安全隐患的建筑内开展。接到泸定县教体局复课通知后，学校组织力量将学生们的书包、课本以及生活物品及时搬出受损楼房，将未受损的5间多功能教室腾出来，同时将经安全评估“可使用”的食堂隔出5间教室，充当临时教室。

教室里老师正在给孩子们上震后第一堂课。 肖宵 摄

走进五年级二班的教室里，同学们正在分享自己的体会和感悟。复课第一天的第一堂课，班主任老师袁菊没有急着讲课本上的内容，而是结合刚刚经历的地震，开展起了心理疏导和感恩教育，并给学生们普及起了防震知识。“班上的孩子差不多都是11岁左右，担心他们心里害怕，尽量做一些心里疏导。另外，也给孩子们普及一下地震知识，告诉孩子们应该怎样去做。同时就是感恩教育，一定要让孩子们从小在心里埋下感恩的种子，相信小小的种子总有一天会长成参天大树。”袁菊称。

泸定县得妥镇中心小学教学楼已成危房，被警戒线“圈”围起来。“复课准备工作已完成，学生已走进课堂。”泸定县得妥镇中心小学校长王君称，该校有93名学生在外校就读，今天也正常入学了。392名孩子回到了学校，再过2周时间左右，其他孩子也都能回到学校。“为让复课的孩子们能在安全环境中学习，学校提前做了很多工作。”

帐篷教室里老师正在给同学上课。 周燕 摄

位于得妥镇的泸定县第四中学，416名学生全部复课。校园里的大屏上正播放防震知识，一些同学正在在打篮球，校园里又恢复了往日的热闹。该校学生绝大部分来自得妥镇，他们中的个别学生在此次地震中失去了家园或亲人。“看着忧伤的孩子们，会先对他们开展心理疏导，给他们加油、打气和安慰，让他们在心理上得到鼓励，再把注意力转移到学习中，在学习中去获得乐趣。”泸定县第四中学教师张蔼玮表示，地震后离家较近和有条件回家避险的学生都回去了，剩下了150名孩子无法回家。学校教职工们24小时轮流值守，安排好学生们的吃、住，同时进行心理疏导，从生活、学习以及心理上进行全方位照顾。

“地震发生时，我们迅速撤离，全校师生无一人伤亡，这也得益于平时校园里开展的地震演练。”泸定县第四中学学生孙健凤表示，地震后，老师做了心理辅导，让大家快速从地震恐慌中走了出来。

学校老师正在核对每名学生名字。 肖宵 摄

部分学校宿舍楼无法使用，学校在操场搭建了帐篷暂时居住。部分教室无法使用，学校便将图书阅览室和其它部分功能室改成过渡教室，保证学生按时复课。“地震给许多学生带来心灵创伤，复课后在做好文化知识教学外，还要加强对学生心理开展教育，消除他们的心理阴影，让他们健康成长。”泸定县教体局副局长李平称。

李平表示，校舍受损严重、经安全评估有建筑暂停使用，以及被暂时征用为灾民临时安置点的其他6所学校3141人按照“一校一策”，通过搭建帐篷教室，改造食堂、利用功能室等方式，将得妥镇部分群众因分散安置导致暂时无法返回原学校就读的142名小学生和幼儿，按就近就便原则临时安置到县内各小学和幼儿园就读，保障了所有学生全部复课。

课堂上学生们认真听老师讲课。 肖宵 摄

此外，为便利得妥镇临时安置到其它学校就读学生的学习、生活，泸定县还安排公交车从安置点到就读学校间接送学生，交警部门还设立了护学岗，确保学生上下学安全。同时还为每一名安置点学生购买了人生意外保险，为灾区得妥小学、得妥幼儿园、发旺小学学生购买了服装和书包、文具等，均已送到了学生们手中。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)