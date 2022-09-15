原标题：广西教育这十年：实现义务教育基本均衡发展 深化对外合作

图为发布会现场。 林艳华 摄

“党的十八大以来，广西全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，优先发展教育事业，全区111个县(市、区)全部通过国家义务教育基本均衡发展评估认定。”广西壮族自治区教育厅厅长刘友谊14日表示，十年来，广西教育综合实力和整体水平迈上新台阶，教育面貌正在发生格局性变化。

当天，中共广西壮族自治区委员会宣传部在南宁举行“奋进新征程·广西教育这十年”新闻发布会。

刘友谊介绍，广西持续加大教育财政投入，不断改善学校办学条件。2021年，广西一般公共预算教育经费达到1105亿元，比2012年增加518亿元，年均增长7.3%，全区共有基础教育学校24367所，新增学位128万个，基本消除大班额、大通铺现象，更好地满足民众“有学上”的需要。扎实开展城镇小区配套幼儿园专项治理，积极扩大普惠性学前教育资源，“入园难、入园贵”问题基本解决。持续推进“双减”工作，全区校外培训机构压减93%，义务教育学校普遍开展课后服务。

在教育公平方面，坚持从民生上办教育，加快缩小区域、城乡、校际、群体间差距。实施义务教育“全面薄改”，义务教育控辍保学从动态清零向常态清零转变。建立从学前教育到高等教育“全程覆盖、无缝衔接”的家庭经济困难学生资助体系。义务教育免试就近入学、公民同招入学全面实行。进城务工人员随迁子女在城市公办中小学校就读比例达到91.3%。

与此同时，教育服务能力不断增强。随着教育普及程度的提高，2021年，广西劳动年龄人口平均受教育年限达到10.45年，新增劳动力平均受教育年限达到13.5年以上。2012年以来输送高校毕业生累计达257万人，初次毕业去向落实率连续多年保持在80%以上。越来越多高校毕业生选择留在广西、服务广西。实施推普助力脱贫攻坚和乡村振兴，2020年广西普通话普及率达85.68%，高于全国平均水平近5个百分点。

“教师队伍建设是办好教育的关键，我们坚持把师德师风建设摆在首位，加大教师补充力度，全区各级各类学校专任教师比2012年增加24.57万人，增幅达50.5%。”刘友谊称，通过公开招聘、特岗计划、定向培养、支教走教等措施，着力解决基层学校“引人难”“留人难”问题。大力改善教师待遇，全面落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策。推进乡村教师生活补助“提标扩面”，形成“越是基层，越是艰苦，待遇越高”的激励机制。

近年来，广西发挥地缘优势，积极深化教育对外开放合作。刘友谊表示，以面向东盟国家为重点的国际教育交流深入开展，2012年以来在教育部指导下成功举办6届中国—东盟职业教育联展暨论坛，与东盟各国近200所院校建立合作关系，在东盟国家建立8所孔子学院，在当地开展语言培训达30多万人次。

另外，加强与东盟国家高校和产业领域合作，10余所职业院校协同企业“走出去”，为驻外中资企业和东盟国家培养技术技能型人才。依托9个中国—东盟教育培训中心(基地)为东盟国家培训卫生、旅游、农业、法律、财税等领域专业人才逾万人。“十三五”期间，每年来桂留学生均在万人以上，“留学广西”品牌效应不断扩大。(记者 林艳华)

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