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江苏南通全力防范台风“梅花” 部分学校停课

2022年09月15日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：江苏南通全力防范台风“梅花” 部分学校停课

江苏南通全力防范台风“梅花”部分学校停课

　　海事工作人员在检查船舶。　“南通发布”供图

　　台风“梅花”持续逼近，14日，江苏南通市启动防台风Ⅱ级应急响应，提前做好安排部署，全力做好各项防汛防台工作。

　　南通市气象台9月14日16时26分发布台风橙色预警信号。按照《南通市防御台风应急预案》，自9月14日16时30分起，提升南通防御今年第12号台风“梅花”应急响应至Ⅱ级。

南通地区汽渡临时停航。　许丛军 摄

　　南通地区汽渡临时停航。　许丛军 摄

　　14日10时30分，南通海事局升级防台风“梅花”应急响应至Ⅱ级。“密切关注台风走向，提前开展台风预警信息宣传，重点水域安排应急力量24小时驻守，针对沿江沿海重点部位、重点船舶进行重点监控、抽查检查，明确停航要求。”南通海事局船舶交通管理中心相关负责人介绍。

　　截至14日8时，南通沿江已进入港池、河口避风船舶近800艘；沿海240余艘船舶、1700余人撤离到位，57艘专业救助船在22个待命点应急值守。

　　据了解，南通地区的张皋汽渡于14日9时临时停航，海太汽渡于13日18时30分起临时停航，通常汽渡于9月13日22时34分临时停航。

　　在南通启东市，各沿江沿海区镇进一步加大巡堤查险力度，组建12支巡堤队伍，不间断巡查排险。“完善值班制度，及时检查防汛仓库，增派巡查人手，加强堤岸巡视频率，及时发现处置险情。”启东市惠萍镇相关负责人介绍。

　　南通市住房和城乡建设局安监站出动8个检查组，对市区工地深基坑工程防排水措施、建筑起重机械防台风措施、脚手架和支模体系加固措施等进行核查，督促工地要根据防汛防台应急响应情况，及时停止建筑施工和户外、高空作业，并做好工地人员转移撤离工作。

公安民警加强江堤巡逻。　许丛军 摄

　　公安民警加强江堤巡逻。　许丛军 摄

　　9月13日至14日，台风“梅花”给南通带来了明显风雨天气，该市水务部门密切关注天气变化，迅速落实各项防汛防台措施及应急预案，确保台风期间供水安全、优质，污水处理排放稳定、达标。

　　受台风“梅花”影响，南通崇川区全区小学、幼儿园9月15日停课1天。海门区所有幼儿园9月15日放假，初、高中9月15日上午停课。启东全市所有中小学、幼儿园自9月14日中午起停课。(记者 谷华)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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