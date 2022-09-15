原标题：江苏南通全力防范台风“梅花” 部分学校停课

海事工作人员在检查船舶。 “南通发布”供图

台风“梅花”持续逼近，14日，江苏南通市启动防台风Ⅱ级应急响应，提前做好安排部署，全力做好各项防汛防台工作。

南通市气象台9月14日16时26分发布台风橙色预警信号。按照《南通市防御台风应急预案》，自9月14日16时30分起，提升南通防御今年第12号台风“梅花”应急响应至Ⅱ级。

南通地区汽渡临时停航。 许丛军 摄

14日10时30分，南通海事局升级防台风“梅花”应急响应至Ⅱ级。“密切关注台风走向，提前开展台风预警信息宣传，重点水域安排应急力量24小时驻守，针对沿江沿海重点部位、重点船舶进行重点监控、抽查检查，明确停航要求。”南通海事局船舶交通管理中心相关负责人介绍。

截至14日8时，南通沿江已进入港池、河口避风船舶近800艘；沿海240余艘船舶、1700余人撤离到位，57艘专业救助船在22个待命点应急值守。

据了解，南通地区的张皋汽渡于14日9时临时停航，海太汽渡于13日18时30分起临时停航，通常汽渡于9月13日22时34分临时停航。

在南通启东市，各沿江沿海区镇进一步加大巡堤查险力度，组建12支巡堤队伍，不间断巡查排险。“完善值班制度，及时检查防汛仓库，增派巡查人手，加强堤岸巡视频率，及时发现处置险情。”启东市惠萍镇相关负责人介绍。

南通市住房和城乡建设局安监站出动8个检查组，对市区工地深基坑工程防排水措施、建筑起重机械防台风措施、脚手架和支模体系加固措施等进行核查，督促工地要根据防汛防台应急响应情况，及时停止建筑施工和户外、高空作业，并做好工地人员转移撤离工作。

公安民警加强江堤巡逻。 许丛军 摄

9月13日至14日，台风“梅花”给南通带来了明显风雨天气，该市水务部门密切关注天气变化，迅速落实各项防汛防台措施及应急预案，确保台风期间供水安全、优质，污水处理排放稳定、达标。

受台风“梅花”影响，南通崇川区全区小学、幼儿园9月15日停课1天。海门区所有幼儿园9月15日放假，初、高中9月15日上午停课。启东全市所有中小学、幼儿园自9月14日中午起停课。(记者 谷华)

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