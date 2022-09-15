本报记者 周姝芸

和中国地理距离近、教学资源优质、奖学金种类丰富……这些优势使得日本成为不少中国学子的留学目的地。据日本学生支援机构JASSO数据显示，截至2021年5月，在日本学习的国际学生中，中国内地学生数量位居榜首，占比47.1%，较上一年上升3.5%。日本的高等教育体系是什么样的？去日本读研有哪些申请途径？

据相关留学专家介绍，日本高校按照设立主体的不同分为国立大学、公立大学和私立大学。在日本，硕士和博士阶段通常称作“大学院”，硕士被称为“修士”，也被称为“博士前期课程”，学制是2年。目前日本国公立大学和私立大学共计800余所，其中652所开设“大学院”（即研究生院）。中国学生本科赴日升读硕士研究生主要有4种途径：通过日本国公立研究生（相当于硕士预科）进入大学院，通过日本语言学校进入大学院，直接报考少数私立大学院以及申请SGU硕士全英文授课项目。

日前，启德教育发布《2022日本留学报告》。《报告》指出，目前通过日本国公立研究生（相当于硕士预科）进入大学院是较为常见的赴日读研途径。

在日本，研究生并非指硕士研究生，可理解为硕士研究生的预科，即以研究生的身份先进入大学院学习一段时间后，再参加目标院校的硕士入学考试，正式进入课程。值得注意的是，国际学生申请日本国公立大学研究生，需要先完成一份研究计划书，与教授提前接触，得到教授“内诺”（同意接受学生的口头认可）后向目标院校申请，因此教授“内诺”是国公立研究生申请的关键。数据显示，工科、人文社科、理科、商科与经济学是中国学生近5年申请日本国公立研究生的主要学科。排名前5的专业分别为电子与计算机工程、文化研究类、教育学、经济学、机械与能源工程。

如通过日本语言学校升学读修士，学生除了学习日语，还需经历选定目标院校、写研究计划书、联系教授、出愿大学院校内考、参加考试、面试等环节。除此之外，极少数私立大学院可以从海外直接招生，学生需要通过其材料审核和入试选拔。

据相关专家介绍，除以上途径外，中国学生还可考虑申请SGU（超级国际化大学）全英文授课项目赴日读研。据了解，该项目是日本政府为了吸引优秀国际学生而开设的大学英文授课项目。以中国学生申请为例，需提交英语成绩，但无须赴日考试，在国内就可以申请，也无须就读语言学校。申请方向包括社会科学、经济、能源、工程、计算机等各个专业。《报告》显示，近8年来，申请SGU全英文授课项目的排名前三的专业分别是经济学、计算机、国际关系，获得录取的学生中超过一半托福成绩达到94分以上或雅思成绩达到7分以上。

(责编：郝孟佳、熊旭)