李同归

又到了留学开学季，踏上出国留学征程的同学们，是否做好了心理准备？远离父母亲人、独自在异国他乡学习和生活，这对每位留学生来讲，都是不小的挑战。如何尽快融入留学环境，从心理上适应异国他乡，我有几条建议希望能对学子有所帮助。

端正留学态度，追求留学价值

相信每一位留学生在出国前都有着美好的憧憬，期待开启人生的新篇章。但要记住的是，留学不同于境外旅游。如果是去境外旅游，我们观赏风景名胜，体验异国风土人情，心情愉悦。但如果去留学，则是另外一回事。学子会发现在国外学习、生活不可能一帆风顺，学成归来也不是一蹴而就。

留学有着明确的学习目标。学子需要努力去适应异文化环境，沉下心来完成学业。在学习的过程中，不少留学生可能体验到焦虑、紧张、抑郁、寂寞、空虚等负面情绪，而如何应对这些挑战、顺利完成留学之旅，却是留学价值的体现。

留学价值是指出国接受教育时在专业知识、思维方式、人际交往、生活体验等方面取得的收获，尤其是相较于在国内接受教育，通过出国获得的比较优势。当前在新冠肺炎疫情的影响下，出国留学面临着更多挑战，留学生如何在不确定的环境里找到适当的应对方式，也是留学价值的重要表现。因此，在出国之前，学子要端正留学态度，正确认识留学中可能会出现的困难和心理挑战，从“父母让我留学”转变为“我自己要去留学”，主动做好心理准备。

熟悉新环境，扩大朋友圈

留学之旅心理适应的第一阶段是兴奋期。满怀理想和憧憬，踏上留学之路，几乎每名留学生都会体验到一种兴奋之情：夜里难以入眠，对环境的探索欲望较强；初来乍到，目之所及都是美好的。诚然，这些想法对于留学生们熟悉周边环境较为重要，但这个时期却也是防范意识较弱、容易受骗上当的，大部分的电信诈骗高发于此阶段，因此，留学生们需要注意的是，在兴奋期要提醒自己保持理智，始终绷紧防范诈骗这根弦。

度过兴奋期后，留学生也慢慢地适应了生活节奏，买菜做饭、上课自习、完成作业……接下来，心理适应过渡到下一个比较麻烦的阶段：敏感期。

这个时期最大的问题就是对人敏感，有较强的防备心；怀疑他人动机，容易觉得给你提供帮助是居心不良……而要适应一个异文化环境，有良好的社会支持相当重要的。因此，在敏感期，留学生需要建立社会支持。

如何实施？首先从身边的人开始，主动跟对方交往，建立和扩大新的朋友圈。这些重要的他人包括留学生的导师、师兄师姐、室友、邻居、当地的同学等，他们都是在日常生活中、紧急情况下，能够给留学生提供直接帮助的人。建议学子一定要有意识地、主动地接触，才能构建起新的朋友圈，这也能增强学子应对新环境中各种突发事件的能力，帮助学子尽快适应新的环境。

夯实安全感，融入新环境

新冠肺炎疫情下，国外不少学校采用线上教学或者要求日常保持距离，这使得留学生们更容易感到寂寞、孤独，而应对这些负面情绪最有效的方法是夯实自己的安全感，这包括现实安全感和心理安全感。

前者是指最大限度地消除潜在伤害，比如尽量把周边的物理环境了然于胸，对出现地震、海啸等自然灾害以及火灾等人为灾害时，知道逃生方法、路径等。同时，对于出现身体不适症状，比如发热、乏力、干咳等时，知道如何及时就医，让自己身处安全的环境之中，并且获得足够的生活必需品。

另一方面，就是夯实心理安全感，这需要留学生跟自己的父母、亲戚、同学、朋友等保持良好的沟通和交流，能够把自己感受到的酸甜苦辣，真实地表达出来，获得支持和安慰。我建议留学生们经常与关心支持自己的同学、朋友联结在一起，表达感受、交流体验、分享知识、相互扶持，这能极大地增强心理安全感，感受到自己并不孤单。保持心理健康的重要途径之一就是感受到自己的能力并善加利用、感受到与自己与他人与社会的联结，对将来怀有希望。

（作者为北京大学-清华大学出国人员心理健康支持系统项目组秘书长、北京大学心理与认知科学学院培训部教师）

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