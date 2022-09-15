吕帆

原标题：【光明时评】开学第一课，与“平视一代”同行

【光明时评】

新一年的开学季中，形式多样的“新生第一课”颇为亮眼。精彩纷呈的“开学第一课”，形式各异、内容不一，但这堂“大思政课”大多呈现了与“平视一代”教学相长的新特点。

思政课的本质是讲道理，既考验表达者能否把道理讲深、讲透、讲活，也要看倾听者能否从中启智润心、激扬斗志。习近平总书记指出：“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了。”如何与更自信、更自立、更自豪的“平视一代”产生更深情感共鸣、激发更强报国之志，是在新时代讲好大思政课的关键。

从日常中提炼思政内容，练好有高度与有温度的表达。思政课的目标是知行合一，既要有内涵高度，又不应让学生感到高不可攀。《诗经》有云：“伐柯伐柯，其则不远。”思政案例若远离学生的日常经验、抽离于火热的社会生活，便会陷入“从定义到定义、从理论到理论”的桎梏。今年开学季，广西桂林中学的学生在校园中寻找“身边明星”，并请其在“开学护照”上签名；重庆两江新区行远小学聚焦“战高温、抗疫情、扑山火”中的平凡英雄，设计10天10堂思政课程……秉承“开门办思政”理念，很多学校以“身边人讲身边事”的形式替代传统报告会，增强思政教育的贴近性、落地感，通过榜样的力量激发学生“我也行”的积极憧憬与持续动力。

从创新中巧选思政角度，做好有意义与有意思的交融。思政课的目标是入脑入心，就先要让思想观点“声声入耳”。“平视一代”大多生长于海量多元的资讯环境中，思政课应精准把握其心理特点，重视青春语态、表达设计和融合创新，让思政内容有料、有趣、有价值。如华中农业大学4700余名新生在15个教学科研基地体验葡萄酒酿造方法、数字化考种机、前沿表型技术和平台等现代农业技术；绍兴中小学40余万名师生与2000多公里外四川马边彝族自治县民族小学的学子共享“云思政课堂”，聆听“经火不化、遇水不腐、宁折不屈”的越窑特性，提炼出守正创新的民族智慧。

从问题中发现思政要点，抓好讲理论与促实践的贯通。思政课的目标是学以致用，就要聚焦真问题、解决真困惑、促发真行动。近年来，在构筑“大思政”的育人同心圆中，科学家和行业专家逐渐成为“开学第一课”的授课主角，他们不仅带来专业与人生的建议，也直面新时代的挑战、回应年轻人关切的问题，在研学与创练两方面，为新生树立长远目标与正确三观。今年的《开学第一课》节目中洋溢着科学之问：培育金色种子的院士、探知地球奥秘的青藏科考队、逐梦太空的中国航天人，一个个“挑战不可能”的背后，中国之问、时代之问、世界之问等宏大问题展现在青少年眼前。

近年来，思政课在探索中积极革新，不过一些课程在说理透彻性、表达吸引力、现场感染力等方面仍有不足。究其原因，一是政理阐释空泛，脱离火热时代讲道理；二是学理支撑不足，缺乏令人耳目一新的思想和观点；三是对事理分析不透，难以回答学生的真切问题。

“平视一代”的成长恰逢百年未有之大变局，好的思政课应帮助他们在复杂世界里分析问题、追寻意义，并由此认识到，思政课是对接现实的有用之学。面对“平视一代”，讲深、讲透、讲活思政课，更需要以理论为支撑、以实践为载体、以奋进为底色，因势而新、因势利导地推动学生实现大发展，使其成长为可担民族复兴大任的时代新人。

（作者：吕帆，系北京大学融媒体中心音视频办主任）

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