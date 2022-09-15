陈鹏

原标题：【光明时评】更高质量守护师生“舌尖上的安全”

【光明时评】

开学季，市场监管总局联合教育部、国家卫健委、公安部印发《关于做好2022年秋季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署秋季学校食品安全各项工作，全力守住校园食品安全底线。

民以食为天，食以安为先。食品安全不是小事，校园食品安全更是如此。近年来，学校食品安全整体状况持续向好，各地、各部门总结出很多好经验、好措施，但食品安全问题仍然不能轻视，特别是在开学季、毕业季等重要时间节点，校园食品安全压力更大，容不得丝毫懈怠和马虎。

2011年起，我国启动实施农村义务教育学生营养改善计划，从“鸡蛋牛奶加餐”到“校校有食堂”，营养改善计划已覆盖农村义务教育学校12.38万所，受益学生达3.5亿人次。从“吃得饱”到“吃得营养”的营养餐，孩子们健康生长的变化肉眼可见。据中国疾病预防控制中心跟踪监测数据，2019年，营养改善计划试点地区男、女生各年龄段平均身高、体重均高于全国农村学生平均增长速度。也因此，“营养餐”沦为“问题餐”的个别案例，更让人震惊。此次多部委协同发力，就是要把监管压得再实一些，盯得再紧一些，严把质量安全关，杜绝校园食品安全隐患。

食品安全关系到每一位同学的身心健康，任何环节都不可疏忽。学校食堂要从食品源头入手，对原材料进货查验、对食品原材料快速检测。有条件的地方可探索建设“中央厨房”，对学校大宗食品及原材料实行“统招、统购、统配、统送”，要对加工操作场所环境卫生进行监管，使用自动加工设备进行现场加工制作，在降低成本、保证安全的同时，丰富种类、改善口味、均衡营养。近年来，一些学校食堂建设了“互联网+明厨亮灶”，将后厨“晒”在网上，让学校食堂置于家长、师生、监管部门和社会的广泛监督之下，实现社会各界对校园食品安全能检验、能评判、能感知，给家长吃下“定心丸”。

校园食品安全无死角，提供校园餐饮服务的企业更须接受严格监督。《通知》特别强调，对校外供餐单位食品经营者开展全覆盖监督检查。反观近年来的负面案例，企业供餐面临的安全隐患更为突出。究其根源，主要在于管理透明度不够，从招投标到日常管理都存在漏洞。对此，一方面，要完善营养餐配送企业准入退出管理机制，将曾出现问题整改不力的企业列入“黑名单”；另一方面，可探索成立由学校、家长代表、教师代表组成的小组，及时对招投标进展和结果进行监督，使这一过程更加规范透明。

校园食品安全不仅要聚焦校内，也要关注校外经营场所。对于校园周边的食品经营者，要规范其经营行为，严格监管经营不符合食品安全标准食品、“两超一非”“三无”食品、过期食品、变质食品等违法行为。只有用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，压实校园食品安全责任，方能织密校园食品安全防护网，让孩子们吃得安全、健康。

(责编：郝孟佳、熊旭)