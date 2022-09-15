原标题：青春少年与千年龙舞

新学期开学不久，重庆铜梁二中运动场上，学生们又开始龙舞训练。

9月，新学期开学不久，重庆铜梁二中运动场上，学生们又开始龙舞训练。竞技龙时而上下翻腾、左右盘旋，时而倒地平舞、蜿蜒遨游，造型栩栩如生，套路灵活多变。

千百年来，铜梁人与龙、龙舞结下了不解之缘。如今，“铜梁龙舞”作为国家级非物质文化遗产蜚声中外。近年来，重庆铜梁持续开展龙舞教学进校园、进课堂活动，让更多的学生了解龙舞、热爱龙舞、参与龙舞。

铜梁二中是全国中小学舞龙舞狮教育示范学校。近年来，铜梁二中将龙舞运动纳入课程建设，构建了地方课程和校本课程。在这里，每个班都组建一支10—12人的竞技龙舞班队，每个年级有一支较高水平的竞技龙舞年级队，全校有一支最高水平的竞技龙舞校队，队员都要学会30余个铜梁龙舞基本动作，每年全校都要举办班级龙舞大赛。2019年，由铜梁二中担纲演出的群舞《龙把子》摘得全国群众文艺领域的政府最高奖——第十八届群星奖。

不只是在铜梁二中，目前，龙舞进校园、进课堂、进教材等工作已在铜梁区中小学中实现全覆盖，各所学校每周至少安排1节舞龙训练课，力争将铜梁龙舞发扬光大。

竞技龙上下翻腾。新华网 彭博 摄

老师手把手教授学生铜梁龙舞的基本动作。新华网 彭博 摄

在学生的舞动下，龙舞造型栩栩如生。新华网 彭博 摄

图为学校编写的《龙舞基础与技能》专用教材。新华网 彭博 摄

(责编：郝孟佳、熊旭)