湖南科技大学开展网络安全专题培训。校方供图

宣传活动现场。校方供图

人民网北京9月14日电 日前，全国各地举行2022年国家网络安全宣传周系列活动，记者从湖南科技大学获悉，该校以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，通过线上线下互动形式举办了系列宣传活动，动员广大师生协力营造清朗气清的网络环境。

活动期间，湖南科技大学邀请湘潭市公安干警、行业反诈专家进入学校开展专题讲座。一线公安干警将近期发生的校园网络安全案例带进讲堂，反诈专家将网络安全与电信诈骗相结合，以案释法，以法论事，讲解了网络安全方面学法、懂法、守法、用法的法律知识。

该校还面向师生发放《网络安全法》、《个人信息保护法》等书籍及《全民反诈共创平安》宣传页，组织线上观看“高校师生同上一堂网络安全课”，开展线上答题竞赛等常规渠道，引导师生深入学习相关法规，普及全员网络安全知识。同时，还通过公共场合、学校主页、电子屏等多渠道，宣传网络安全法的亮点、网络安全的重要性。

此外，该校在校园核酸检测等候区及出口等师生必经之地设置宣传点，将网络安全宣传课堂搬到核酸检测现场，让2.7万余名在校师生排队等候间隙学习网络安全和反诈知识。

“学校的信息化工作涉及的信息数据庞杂，在日常工作和生活中都应注意用网安全，特别要注意信息脱敏和用户数据的保密。”湖南科技大学网络信息中心相关负责人谈到。

“珍惜前途信誉，勇于抵抗利益诱惑。做一个知法、守法、用法的好网民，系好人生的第一颗扣子，这对于我们来讲是非常重要的一课。”参加完活动后，湖南科技大学学生代表表示。（李依环、李盈）

(责编：郝孟佳、孙竞)