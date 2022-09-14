人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育>>滚动新闻

湖南科技大学多措并举开展网络安全宣传活动

2022年09月14日10:58 | 来源：人民网-教育频道
小字号

湖南科技大学开展网络安全专题培训。校方供图

宣传活动现场。校方供图

人民网北京9月14日电 日前，全国各地举行2022年国家网络安全宣传周系列活动，记者从湖南科技大学获悉，该校以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，通过线上线下互动形式举办了系列宣传活动，动员广大师生协力营造清朗气清的网络环境。

活动期间，湖南科技大学邀请湘潭市公安干警、行业反诈专家进入学校开展专题讲座。一线公安干警将近期发生的校园网络安全案例带进讲堂，反诈专家将网络安全与电信诈骗相结合，以案释法，以法论事，讲解了网络安全方面学法、懂法、守法、用法的法律知识。

该校还面向师生发放《网络安全法》、《个人信息保护法》等书籍及《全民反诈共创平安》宣传页，组织线上观看“高校师生同上一堂网络安全课”，开展线上答题竞赛等常规渠道，引导师生深入学习相关法规，普及全员网络安全知识。同时，还通过公共场合、学校主页、电子屏等多渠道，宣传网络安全法的亮点、网络安全的重要性。

此外，该校在校园核酸检测等候区及出口等师生必经之地设置宣传点，将网络安全宣传课堂搬到核酸检测现场，让2.7万余名在校师生排队等候间隙学习网络安全和反诈知识。

“学校的信息化工作涉及的信息数据庞杂，在日常工作和生活中都应注意用网安全，特别要注意信息脱敏和用户数据的保密。”湖南科技大学网络信息中心相关负责人谈到。

“珍惜前途信誉，勇于抵抗利益诱惑。做一个知法、守法、用法的好网民，系好人生的第一颗扣子，这对于我们来讲是非常重要的一课。”参加完活动后，湖南科技大学学生代表表示。（李依环、李盈）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部