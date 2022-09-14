人民网北京9月14日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，近日，国务院学位委员会、教育部印发了《研究生教育学科专业目录（2022年）》（以下简称新版目录）和《研究生教育学科专业目录管理办法》。据了解，新版目录将于2023年启用，包括14个门类，共有一级学科117个，博士专业学位类别36个，硕士专业学位类别31个。

相关负责人表示，新版目录体现了优化发展专业学位、支撑行业产业高质量发展。所有门类下均设置了专业学位。加强了对科技前沿和关键领域的学科支撑。新设智能科学与技术、遥感科学与技术、纳米科学与工程、水土保持与荒漠化防治学、法医学等一级学科或交叉学科，并对部分一级学科进行更名。更好地服务国家治理体系与治理能力现代化的需要。新设中共党史党建学、纪检监察学、区域国别学等一级学科或交叉学科。加强对弘扬中华优秀传统文化的学科专业支撑。根据艺术类人才培养的特点，重点对艺术学门类下一级学科及专业学位类别设置进行了调整优化。进一步推进分类培养。

据相关负责人介绍，本次修订工作的改革举措主要是构建“目录+清单”（研究生教育学科专业目录+急需学科专业引导发展清单）的学科专业建设管理新模式。学术学位与专业学位并重，改变过去专业学位类别目录是学科目录附表的呈现方式，把两个单子“并表”，将主要知识基础相近的一级学科和专业学位类别统筹归入相应学科门类，凸显两种类型人才培养同等重要，进一步强化了两类人才的培养均须把创新能力摆在突出位置的要求。同时，加强对自主设置学科专业监管，不能保证建设质量的坚决予以退出。

在谈到学科专业设置管理机制有哪些重大变化时，相关负责人表示，学科专业设置与管理将实行放权与规范并进的目录管理新机制。一是将研究生教育学科专业体系分为学科门类、一级学科与专业学位类别、二级学科与专业领域三个层级，统筹设置、调整与管理工作。

二是坚持高起点设置，高标准培育，一级学科和专业学位类别设置实行先探索试点、成熟后再进目录的放管结合新机制。

三是对学科门类的设置与调整、一级学科和专业学位类别的命名规则、编码规则、设置条件、设置程序、编入目录等作出明确规定。

四是缩短目录调整周期。学科门类、一级学科和专业学位类别的修订周期缩短为5年，学位授予单位自主设置的二级学科和专业领域每年定期统计发布。

五是建立了调整退出机制。规定了学科门类的调整程序、试点设置一级学科和专业学位类别的撤销程序、一级学科和专业学位类别退出目录的程序和要求。

据悉，根据学生备考和招生工作实际，今年下半年启动的研究生招生工作仍按2011版目录执行，2023年下半年启动的新一轮研究生招生工作将按照新版目录执行。2022年的学位授权点动态调整、学位授权自主审核工作仍按2011版目录执行，2023年学位授权点动态调整、学位授权自主审核工作及新一轮学位授权审核工作将依据新版目录开展。

(责编：李依环、孙竞)