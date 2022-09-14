原标题：广西斥资5.8亿元提升人才职业技能 高技能人才占比增加

广西财政厅13日介绍，该厅近期下达全区职业技能提升专账资金5.85亿元(人民币，下同)，统筹用于本地区职业技能提升培训工作。此举旨在持续推进职业技能提升行动，加强高技能人才培养，壮大产业工人队伍，为广西经济高质量发展提供技能人才支撑。

本次下达的资金主要根据三项重点工作进行分配，具体包括分配资金1.5亿元，支持100家就业岗位较多、对地方经济发展贡献大、综合实力强的制造业企业开展职工职业技能培训，计划培训3.5万人次；根据各地承担的企业职工培训量、自治区重大项目技能人才培养项目分配资金2.3亿元，计划培训6万人次；根据各地承担脱贫劳动力培训、“八桂系列”劳务品牌相关职业(工种)培训任务分配资金2.05亿元，支持开展农村劳动力就业技能培训，计划培训5.5万人次。

据悉，自2019年实施职业技能提升行动以来，广西财政厅根据国家统一部署，结合当地实际，会同人社部门从全区失业保险基金结余中累计提取职业技能提升专账资金28.2亿元，其中自治区本级提取16.88亿元，发挥失业保险自治区调剂金作用，支持职业技能提升行动开展。

2019年至2022年7月，广西共支出培训补贴31.21亿元，其中职业技能提升行动专账资金支出23.16亿元，组织各类补贴性职业技能培训272.46万人次。新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书9.73万人，其中新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书1.68万人。

截至2022年7月底，广西全区技能人才总量达到771.69万人，其中高技能人才174.57万人，占技能人才总量的22.6%。

下一步，广西财政厅将继续统筹安排职业技能提升资金，加大资金监管力度，认真评估资金使用效益，全力支持人才强桂战略落地落实。(记者 杨陈)

(责编：郝孟佳、李依环)