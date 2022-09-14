原标题：遵义：疫情之下六个孩子的“临时父母”

图为孩子们和刘建均家人合影。 红花岗区融媒体中心供图

(抗击新冠肺炎)遵义：疫情之下六个孩子的“临时父母”

中新网贵阳9月13日电 题：遵义：疫情之下六个孩子的“临时父母”

作者 秦波 瞿宏伦

这几天，在贵州省遵义市红花岗区南关街道长岗村村民刘建均和周仕连夫妇家中，突然多出了6个孩子，原本是2个孩子的爸爸妈妈，一下变成了8个孩子的“爸爸妈妈”。家里突然增加了几口人吃饭，让刘建均两口子变得更忙碌了。

“9月9日下午，家长突然接到学校通知，因为红花岗突发新冠肺炎疫情，孩子们要提前离校回家。”刘建均和妻子周仕连马上赶到位于南宫山的遵义市第十二中学接自己的2个孩子回家。

刘建均说，在去学校接孩子的路上得知，因疫情防控需要，来自其他县市区的部分孩子暂时不能回家。“看到这种情况，我和爱人商量了一下，在家长群发了几条消息，这也是我家多了6个孩子的原因。”刘建均笑着告诉记者。

图为孩子们在上网课。 红花岗区融媒体中心供图

“没有人接的同学，有没有需要接到我家去，可以住两到三个，我家就在商贸城下面。”“我们马上到学校了，还有没有需要帮忙接的同学？”......周仕连在家长群里的信息一发出，让家长群里正在为孩子住宿发愁的家长们倍感温暖，解决了家长们不能接孩子的燃眉之急和后顾之忧。

就这样，原计划接两到三个孩子回家的刘建均两口子，一共接了6个孩子回家，家里增加到14口人。于是，刘建均和周仕连两口子在这个特殊时期，当起了6个孩子的“临时父母”。

“多几个人，也就多几双筷子，就像对待自己的儿女一样。”刘建均说到，“其实，在家长群里，也有老师和其他家长提供这样的帮助，把孩子接到自己家。”

在保障孩子们饮食起居的同时，刘建均和周仕连还要监督他们学习，带他们去做核酸检测。在“临时父母”用心照料下，孩子在这里生活、学习、看电视、上网课、聊天，让他们感受到了家一样的温暖。

“我们每天的饮食都换着花样来，早上吃粉、米皮或者饺子，下午就吃炒菜或者火锅。中秋节那天，我们一起吃了个火锅，让孩子们度过了一个特别的中秋节。”周仕连说，“我们还不忘给孩子们录视频，发给家长们让他们放心。”

除此之外，刘建均还是一名志愿者，他还要参加村里面的疫情防控工作，为民众上门发放抗原检测盒、核酸采集点的现场秩序维护和服务工作。就在记者电话采访他时，他刚刚结束当天第二轮核酸检测的志愿服务工作。

“我就在家里面负责给孩子们做吃的，负责孩子们的日常生活，他就到村里面当志愿者，参加新冠肺炎疫情防控工作。”周仕连说，虽然苦一点累一点，但能让这6个孩子在这个临时的家庭里更加温暖，非常值得。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)