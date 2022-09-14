王石川

原标题：【光明时评】科普需要好“导游”

【光明时评】

近日，国家层面印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，为科普工作制定了清晰的时间表和路线图，明确到2025年，公民具备科学素质比例超过15%，全社会热爱科学、崇尚创新的氛围更加浓厚；到2035年，公民具备科学素质比例达到25%，科普服务高质量发展能效显著，科学文化软实力显著增强，为世界科技强国建设提供有力支撑。

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。从国务院出台《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035）》，到多部门印发《“十四五”国家科学技术普及发展规划》，再到日前这份部署安排，不难看出，科普被摆在了重中之重的位置，被赋予更多关注和期待。

相关统计显示，我国公民具备科学素质的比例从2010年的3.2%提升到2020年的10.56%，可谓成就显著。但也要清醒意识到，这一比例跟发达国家相比尚有不小的差距。一说到科普，很多人可能会想到小区里挂几个科普标语，公共场合的橱窗上贴几篇科普短文，以及电视上播放一些科普节目。这些方式不能说没有效果，但已经不能适应时代发展的潮流，难以深入人心。

如何更好地提升科普效果？除“鼓励有条件的地区开展全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普行动”外，如何践行“注重提升科普能力，运用公众易于理解、接受和参与的方式开展科普”是关键。换言之，科普不是单向输出，而是要强化互动，注重效果。运用公众易于理解、接受和参与的方式开展科普，才能事半功倍。

说到这里，不得不提到“天宫课堂”。2013年6月20日，神舟十号乘组在天宫一号空间实验室开启中国首次太空授课，为全国数千万名中小学生演示了失重环境下独特的物理现象，并进行了天地互动交流。去年12月、今年3月，神舟十三号乘组两度开课。据统计，“航天员老师”们已为全国青少年展示了20个左右的太空实验，有“高度”，接地气，让学生们兴趣盎然，脑洞大开。更重要的是，这种独特的天地互动激发并增添了不少学生对科学的兴趣。

据报道，不独神舟十三号乘组，钟南山、张伯礼和李兰娟都曾获得“科普中国最高荣誉”。由此引出一个话题——科普，谁来做？显然，各级科学技术协会要发挥科普工作主要社会力量的作用，各类学校和科研机构也当强化科普工作责任意识，企业、媒体也要尽到应尽的职责。同时，尤其需要广大科技工作者增强科普责任感和使命感。

广大科技工作者要发挥自身优势和专长，积极参与和支持科普事业，自觉承担科普责任，同时鼓励和支持老科技工作者积极参与科普工作。当下，一些院士通过视频、直播等形式进行“云科普”，成了科普领域的新“网红”。他们德高望重、腹笥充盈，具有极高科学素养以及丰富经验，化身科普“网红”，效果奇佳。有热情、有能力、有好的方法，这样的科学家投身科普，值得点赞。

有科学家说：“我在科普中承担的角色就像一位导游，希望可以通过自己的讲解，激发出网友们对科学的好奇心。”这样的“导游”越多，科普效果就越明显。创新方式方法，多一些走心的科普，增强科普工作的可及性、针对性、感染力，就能进一步激发大众的好奇心、想象力，为建设科技强国夯实基础，为实现高水平科技自立自强提供支撑。

（作者：王石川，系媒体评论员）

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