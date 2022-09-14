新华社记者 王 烁 袁月明

李记天在实验中。

新华社发

几乎每个工作日，李记天都要穿梭在门诊大厅、手术室和实验室之间，这“两室一厅”间的忙碌已经成为他的工作常态。作为河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）副院长，“85后”西医博士李记天正努力推进中医药的科学研究以及科研成果转化工作。

“我从来没想过从事医生以外的职业。”李记天出身医学世家，爷爷从事中医，父亲走的是中西医结合的道路。在这样的环境熏陶下，临床医学本科毕业后，李记天赴美留学学习生物科学专业，2018年，他拒绝多家海外医学机构抛出的橄榄枝，回到家乡洛阳。

“我最害怕听到也常常听到的是这几句话：医生叔叔，我能不能不截肢，我还能活多久……每次听到这些话而我却束手无策时，总是无比的心痛。”李记天说，“如果骨肉瘤能够早发现、早诊断、早治疗，就可以减少复发、转移的可能，降低治疗难度，避免截肢。我想让孩子们健康生活，奔跑在大地上，畅享蓝天白云，但是医生不是万能的，有时去治愈、常常去帮助、总是去安慰，这是医生的常态。”

李记天介绍，骨肉瘤是一种恶性骨肿瘤，高发于10岁-20岁的青少年，但发现的时候往往已是晚期，目前多采取化疗加手术的治疗方法。于是，他积极投身于研究骨肿瘤早诊、早治的最前沿，潜心研发骨肿瘤早期诊断试剂盒，并期待这些研究成果未来能尽早应用于临床。

“只有让全世界都知道中医究竟好在哪儿，才能更好地将中医传承下去。”李记天说。

回国后，李记天始终致力于运用现代科技结合传统研究方法开展中医药基础和临床研究，用国际视角引领中医药科研创新。“只有将临床和科研紧密结合起来，才能更好造福人类。”他说。

“保持饥饿、保持愚蠢”一直是李记天的学医追求，这句话的意思是求知若饥、虚心若愚。“我永远不会对自己的现状感到满足，医生是一个需要终身学习的职业，对于老祖宗留下的宝贵财富，我了解的还太少。”李记天说。尽管已经在国外取得了博士学位，但为了更好地研究中医药，2020年他又开始在广州中医药大学攻读中医骨伤科学博士学位。

在别人眼中，李记天已经取得了不少成绩，但他仍保持一颗医者的初心，“相比于主任、教授，我更喜欢别人叫我李医生，因为没有什么比得过治病救人带给医生的成就感”。

回国后，李记天将中医药与生物科学相结合，创新中医药基础研究。

这几年，李记天依靠医院的骨伤专科优势，开展中医药防治骨肿瘤及其他骨科相关疾病的基础与临床研究工作。如今，他结合医院的经典组方，进行中药新药的开发研究，探索中草药中的有效成分及其作用于肿瘤的药物治疗靶点。

“未来，我将带领团队继续深挖中医药特色优势，同时，瞄准国内外骨肿瘤研究的前沿课题，不断创新中医药与现代技术相结合的肿瘤诊疗模式。”谈及未来，李记天对自己的科研与临床实践方向充满信心。

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