本报记者 丁雅诵

数据来源：教育部

制图：汪哲平

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国家智慧教育平台自上线以来，各类优质数字资源供给不断扩大，浏览量持续增加。截至9月初，总浏览量近40亿次，总访客量约6亿人次。这一集成了中小学教育、职业教育、高等教育和就业服务资源的国家教育公共服务平台，正成为人们个性化自主学习、提升综合素养、获取就业信息的重要渠道，为促进教育公平和质量提升、缩小数字鸿沟提供有效支撑。

今年3月28日，国家智慧教育平台正式开通。作为国家教育公共服务的一个综合集成平台，国家智慧教育平台包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台及国家大学生就业服务平台。

国家智慧教育平台自上线以来，各类优质数字资源供给不断扩大，浏览量持续增加。截至9月初，门户和4个平台的总浏览量近40亿次，总访客量约6亿人次。“通过优质数字教育资源，打造永远在线的网上课堂，为促进教育公平和质量提升、缩小数字鸿沟提供有效支撑。”教育部相关负责人表示。

服务自主学习

为教师精准教、学生个性学提供便利

“以前在家复习的时候，遇到问题我就问爸妈，但他们有时也讲不清楚。现在直接用手机扫描书本上的‘云码’，就能看到智慧教育平台上的老师讲解，学习效率提高不少。”江苏省徐州市大龙湖中学七年级学生王一诺说。

王一诺所说的“云码”，是徐州市云龙区创新运用国家中小学智慧教育平台优质资源的结果。中小学智慧教育平台上线后，云龙区组织骨干教师，依据各学科的单元课时、知识点等，对优质资源进行统一收集整理，并将整理后的内容制作生成二维码，上传至教学云平台，供学生作为学习资源链接使用。

“国家智慧教育平台的使用，推动了线上线下混合式教学的开展，为教师精准教、学生个性学提供了便利。”云龙区教师发展中心科研部部长蒋斌介绍，目前全区85%的学生经常使用云平台进行预习和复习，70%以上的学生认为云平台节省了网上查找资源的时间。

随着国家智慧教育平台的更新升级，优质教育资源不断汇聚，个性化推送等功能也日益完善，为服务师生自主学习提供了更多支撑。

智慧高教平台提供2.7万门优质慕课，同时还提供慕课作业、线上课堂讨论、答疑、考试等全流程教与学服务。前不久新上线的研究生教育版块，提供了截至目前规模最大、数量最多、覆盖类别最全的“中国专业学位案例库”，包含4500个文字案例、视频案例、小微案例和短视频案例。

智慧职教平台拥有600余个国家和省级专业教学资源库，以“专业”为单位提供完整的课程和资源，同时增设实训教学、教师专业培训、研修交流、项目评审等业务应用。“平台资源的模块化建设，让学校可以直接使用其中的标准化课程，教师可以自行编辑拓展，组建适合本校和学生的个性化课程，促进因材施教，提升了教学效果。”湖南汽车工程职业学院党委副书记韩先满表示。

关注全面育人

大学生心理健康、走近冬奥会等课程受欢迎

打开国家智慧教育平台，可以看到“北京冬奥精神”“心理健康”等相关专题。比如，“抗击疫情”专题，汇聚了千名师生“云”合唱、讴歌“最美逆行者”影像记录等一系列优秀作品；“北京冬奥精神”专题，由徐梦桃、苏翊鸣、武大靖等冰雪运动员及志愿者、制冰师等共同讲述，同上一堂“冰雪”思政大课……

“思政课数字化势在必行，我们要通过数字化的叠加、倍增效应，全面提升思政课质量和水平。”教育部社会科学司副司长宋凌云介绍，全力开发情理交融的思政“金课”是国家智慧教育平台的一大特点。平台建设了一支专兼职结合的教师队伍，鼓励党政干部、科学家等“触网”讲授思政课。

专题上线也令相关课程受到学习者的欢迎。数据显示，《大学生心理健康》《走近冬奥会》《院士带你认识“新冠肺炎”》等课程目前已进入智慧高教平台十大最热课程行列。前不久，国家智慧教育平台二期继续上线大思政课资源465条、体育美育课程473门、劳动教育资源3500余条，更加关注全面育人，服务学生德智体美劳全面发展。

为服务“双减”工作，中小学智慧教育平台开设了课后服务、家庭教育及作业设计等版块栏目。其中，课后服务版块设置了科普教育、文化艺术、体育锻炼等6个栏目，着力满足学生多样化学习需求、提高学生综合素质。

“课后服务版块的确是一处宝藏。”北京市陈经纶中学网络信息处主任姚维红说，“比如‘经典阅读’栏目中，有大量名著电子书可下载观看，还有电影、纪录片、线上博物馆等资源，丰富了学生的课余生活。学校老师还可以通过院士专家报告、‘走进科技’、‘漫游航天馆’等内容，创新设计线上高中的‘科普社区’、初高中的‘科技项目式学习’、小初的‘走进科技世界’等系列课程，为提高学生科学素养提供了有力抓手。”

聚焦就业服务

从岗位搜索、简历投递到网上签约一站式办理

通过在国家大学生就业服务平台上搜索“北京”“生物制药”等关键词，中国农业大学生物学院硕士毕业生张春娇筛选出若干家相关招聘单位。经过线上报名、笔试、面试等流程，张春娇成功找到一份满意的工作。

“学院在官网推送平台链接，还通过微信公众号、就业主题班会等形式，为我们提供丰富的就业信息。获取信息的渠道多了，心里就会踏实许多。”张春娇说。此外，大学生就业服务平台还实现了从岗位搜索、简历投递到网上签约的一站式办理。

对高校就业工作人员而言，平台也带来了极大便利。“过去依靠学校自身梳理就业信息，工作量很大，仅核验用人单位资质一项，就需要花费大量时间。使用国家平台后就方便多了，做到了一站汇总。”中国农业大学就业创业办公室工作人员李超表示，目前学校辅导员队伍和就业工作团队注册使用平台已实现全覆盖。

“平台上线以来，岗位供给能力不断增强，汇聚了国资委、工信部、民政部、全国工商联等各方岗位资源，并与各地各高校开展岗位共享。”教育部高校学生司司长王辉介绍，截至目前，平台累计汇聚岗位资源达1124万个，新增岗位资源744万个，2022届毕业生累计注册519万人，新增注册223万人。平台主动向毕业生推送岗位信息2192万条次，累计推送1.03亿次。

据介绍，国家智慧教育平台二期增设了“服务大厅”，聚焦师生日常办理频繁、需求旺盛的政务事项，新增三大服务专区。其中考试服务专区公开高考招生政策，公示特殊类型考生名单，提供中小学教师资格考试、大学英语四六级考试、普通话水平测试等成绩查询和证书发放功能；学历学位专区为社会公众提供国内高等教育学籍查询、学历学位证书查询、认证等服务；留学服务专区提供国（境）外学历学位认证、公派留学人员派出、自费留学人员存档、留学人员回国安置等服务。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 07 版）

(责编：郝孟佳、李依环)