人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

山东省淄博市临淄区加强新业态党建工作

为新就业群体打造温暖的家

2022年09月14日08:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报济南9月13日电  （记者侯琳良）“现在跑单送货，雨天能避雨，渴了有热水，累了还可以休息会儿，感觉很温暖。”说起新建成的暖心驿站，山东省淄博市临淄区外卖员李冰高兴地说。

　　今年以来，为了更好推进两新组织党建工作创新发展，临淄区精准对接需求，着力解决新业态新就业群体党建工作薄弱问题；制定《关于加强新业态新就业群体党建工作的“二十条”意见》，建立组织部门牵头抓总，市场监管、交通运输、商务等行业主管部门指导推进，工会、团委、妇联等部门单位协同配合，街道社区（园区）属地和兜底管理的党建责任体系。

　　暖心驿站正是临淄区为新业态新就业群体打造的定点“补给站”。据了解，临淄区依托党群服务中心、城市书房、爱心商户建立暖心驿站17处，提供免费饮水、医药急救、即时充电等服务。同时，临淄区还吸纳快递、外卖从业人员218名，组建12支志愿服务队、文明宣传队，不仅为新就业群体打造温暖的家，更为基层治理注入新活力。

　　“临淄区将以两新党建为抓手，进一步引导新业态新就业群体融入城市发展、参与基层治理，推动形成党建引领、共建共享的社会治理新格局。”临淄区委书记周婷说。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月14日 06 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部