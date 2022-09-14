本报济南9月13日电 （记者侯琳良）“现在跑单送货，雨天能避雨，渴了有热水，累了还可以休息会儿，感觉很温暖。”说起新建成的暖心驿站，山东省淄博市临淄区外卖员李冰高兴地说。

今年以来，为了更好推进两新组织党建工作创新发展，临淄区精准对接需求，着力解决新业态新就业群体党建工作薄弱问题；制定《关于加强新业态新就业群体党建工作的“二十条”意见》，建立组织部门牵头抓总，市场监管、交通运输、商务等行业主管部门指导推进，工会、团委、妇联等部门单位协同配合，街道社区（园区）属地和兜底管理的党建责任体系。

暖心驿站正是临淄区为新业态新就业群体打造的定点“补给站”。据了解，临淄区依托党群服务中心、城市书房、爱心商户建立暖心驿站17处，提供免费饮水、医药急救、即时充电等服务。同时，临淄区还吸纳快递、外卖从业人员218名，组建12支志愿服务队、文明宣传队，不仅为新就业群体打造温暖的家，更为基层治理注入新活力。

“临淄区将以两新党建为抓手，进一步引导新业态新就业群体融入城市发展、参与基层治理，推动形成党建引领、共建共享的社会治理新格局。”临淄区委书记周婷说。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 06 版）

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