本报记者 黄 超

就业是民生之本，高校毕业生等重点群体是当前就业工作的重中之重。相关部门加大对高校毕业生就业创业支持，推出具体政策措施，各地根据本地区就业形势和实际需要，推动政策服务落实。

求职时、入职后，广大毕业生有哪些急难愁盼？记者梳理本报和人民网“领导留言板”来信留言发现，职业培训补贴、基层就业补贴、一次性创业补贴、灵活就业社保补贴、租房补贴等举措深受欢迎，重点城市人才政策、返乡创业就业政策等关注度高。对此，多地提升就业服务针对性有效性，增强高校毕业生获得感。

“真金白银”尽快发放到人

对大学生和高校毕业生个人10万元及以下的创业担保贷款，山东青岛免除反担保要求；

3年内在福建福州求职、创业和实习、见习的全日制高校外地生源毕业生，可申请1年内免费住宿；

离校未就业高校毕业生，以灵活就业人员身份参加社会保险的，青海西宁按实际缴费的70%补贴，最长2年……

为毕业生提供多方面支持，多地积极行动，出台创业、安居、社保等面向个人的各类补贴。不过，一段时间以来，有高校毕业生反映，到岗后按流程申请补贴，个别地区出现款项发放不及时等问题。

毕业生小高到广东惠州一家小微企业工作，曾申请高校毕业生基层就业补贴。“申请状态显示已完成汇总并公示，但补贴一直没到账。”她希望相关部门加快发放进度。对此，惠州市人社局工作人员向小高进行了详细解释，新的专项资金已下达，将按照流程陆续发放款项。“工作人员在解释补贴发放延迟的原因后，也告知了具体发放的时间。”小高说，5月份补贴已按时到账。

小李从外地高校毕业后入职辽宁大连旅顺口区一家企业，申请了购房补贴，但一直没有发放。“相关部门工作人员说已完成职责事项，可我还是没收到钱。”小李希望有关部门尽快解决此事。对此，旅顺口区政府办责成相关部门调查核实，工作人员联系小李表示，相关季度购房补贴资金区财政已拨付到位。“之前因为财政资金协调，所以补贴发放缓慢。”小李告诉记者，7月份已拿到全额补贴。

“补贴政策涉及多个部门，如果在组织实施过程中流程较长、权责不清，容易影响政策实效。”南京大学教育研究院副教授孙俊华认为，各地应考虑人才需要以及能够落实的优惠条件，充分论证以确保政策权威可行，理顺多部门联合工作机制，持续吸引优质人才。

好政策要让更多毕业生知晓

多渠道开发就业岗位、强化不断线就业服务、加强青年就业帮扶，一段时间以来，从中央到地方，做好高校毕业生等青年就业创业工作的政策陆续出台，形成合力。

在福建厦门读研的小赵打算留在当地工作，想提前了解厦门同安区对硕士研究生有哪些人才激励机制。对此，同安区人社局联系小赵，介绍了当地的人才引进政策，包括住房租金补贴、新引进人才生活补贴等政策。“除了人社部门官网，还可以去‘i厦门’客户端上查阅，很方便。”小赵说。

小刘来自甘肃白银靖远县，外地求学后打算返乡创业。“可是当地没有设立专门的高校毕业生就业服务窗口。”小刘希望完善相关服务，让想回家的毕业生更好为家乡做贡献。甘肃省人社厅工作人员与小刘取得联系，介绍了创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策。“省里在积极补充创业担保基金，满足创业者的贷款需求。”小刘说，相关部门正加紧设立就业服务便民窗口，推进人才政策宣传常态化。

记者采访了解到，各地多措并举织密政策宣传网。今年3月以来，江苏句容市税务局打造“税小希”工作室，走进校园或在线上直播宣讲创业税费优惠政策；6月，广东广州市南沙区人社局组织区内企业“访校揽才”，梳理解读创业就业政策；安徽省人社厅印发《致2022届高校毕业生的一封信》，通过微信公众号等宣传帮扶举措……

孙俊华建议，就业形势复杂的地方可以成立专门的领导协调机构，落实目标责任制度，优化毕业生就业情况跟踪、岗位信息交换、基层项目衔接，开展就业政策服务专项宣传，及时提供通俗易懂的政策解读，稳定就业预期。

基层就业环境进一步提升

记者采访发现，到基层发展，在一线广阔天地实现人生抱负，成为不少高校毕业生的期盼，也是当下越来越多学子的就业选择。

各地也结合各自发展实际，统筹各方资源，挖掘基层就业机会：浙江杭州上城区招聘110名专职社区工作者，面向应届毕业生的岗位77个，占比七成；陕西对在省内艰苦地区基层就业的大学生进行一次性学费补偿，服务期满3年经审核通过后，每学年本专科生最高限额8000元、研究生1.2万元……

部分政策在执行过程中仍有改进空间，基层就业环境有待提升。比如个别地方岗位考录门槛较高，“三支一扶”人员不具备申请及竞争优势；部分地方一定程度上忽视了政策连续性，几乎每年都在修改具体条件，部分毕业生在参与项目、计划、考试和等待政策落实时，随时都可能遇到“条件不符合”等问题。

北京航空航天大学公共管理学院副教授代懋表示，这些问题容易降低基层就业项目对高校毕业生的吸引力。孙俊华建议，各地对原政策进行调整需保证延续性，做到“老人老办法，新人新办法”。

此外，不少地方深入实施离校未就业高校毕业生就业创业促进计划，强化教育、人社部门离校前后信息衔接，持续跟进落实实名服务。目前，广东深圳市人社部门已对今年离校未就业的4927名毕业生建立实名台账，依托公共就业服务信息系统和市、区公共就业服务机构，逐一与毕业生建立联系，“一人一策”制订帮扶计划。

“一方面要坚定信心，我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，稳就业工作的基础是坚实的；另一方面要直面困难和挑战。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员涂永前表示，高校毕业生要树立终身学习理念，综合考虑自身条件和社会需求，用足用好政策和资源支持，脚踏实地在实践中实现人生理想。

（人民网曾帆、国璇参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 02 版）

(责编：郝孟佳、李依环)