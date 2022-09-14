原标题：重返讲台，虽是银发心未老

“看到他们，我似乎看到了周恩来与邓颖超、杨绛与钱钟书的影子……每个平凡的日子里，你我步履蹒跚却依旧相互依附，边说边笑……在银龄教师这里，我们学到的不只是知识。”2020年，从中南财经政法大学退休的周月梅与在武汉大学管理学院任教的丈夫刘伟教授一同报名参与了高校银龄教师支援西部计划。如今，这对伉俪成为滇西应用技术大学的“校园风景”，二人散步的场景都被学生们发了朋友圈。

针对西部地区高校高水平师资不足状况，发挥部直属高校离退休人员政治、经验、威望、专业优势，2020年，教育部启动“高校银龄教师支援西部计划”试点，决定组织动员部直属60所高校具有副高以上职称、年龄不超过70岁的退休教师到新疆、云南3所高校支教，承担课堂教学、指导科研、培养团队等任务。在试点基础上，2021-2022学年该计划扩大实施，2年来共有100所学校的459名银龄教师远赴西陲，站在了10所西部高校的讲台上。虽是银龄心却未老，“2022最美教师团队”的荣誉是对他们的最好礼赞。

他乡为故乡，毕生积累点亮西部高校课堂

到受援高校不只是“换个环境”，不少银龄教师到岗后都觉得“比退休前还累”。

“烂熟于心的教案不能用了”是周月英上完第一堂课的感受。周月梅原本研究方向是数量经济学，在中南财经政法大学任教期间主要讲授运筹学、博弈论、信息经济学和高等数学一类的课程，但滇西大的学生大多来自贫困地区，基础参差不齐，她决定“推倒重来”，根据学生的学习状态重新设计教学方案、重新备课和演算。

“王羲之行书结构中各种短小点画的勾连、分割和呼应，行书流畅惊悚与稳健和谐的艺术风格相互照应，是自然与人文的高度抽象与升华。正如海东地区除了险要之处外，还有缓坡和平坦之处，在‘不平衡’中构成了‘平衡’，形成了疏密、虚实、动静、刚柔等形式变化之美。”了解到藏族学生德吉卓玛的家乡在海东，陕西师范大学援派到青海师范大学的银龄教师徐步从大自然的变化形态这一角度讲解王体行书的结构与用笔规律。德吉卓玛在徐老师的耐心启发下，反复临习《兰亭序》《圣教序》，逐渐把握了王羲之行书的技法要点，极大地提高了学习书法的兴趣和水平。

“有一次，在讲授信号与系统课程的状态方程章节时，她所带的班级有三位学生因参加党员发展大会请假没有听课，课后她主动联系这三位学生，在一个下午为他们补上落下的功课，跟上课程进度。”同事这样回忆从武汉大学来到西昌学院的孙洪教授严格要求学生的故事。一到西昌就成“大忙人”的她将武大“工程师教育”的教学理念落实到教学过程中，以问题驱动教学内容，以培养创造性思维为重点进行授课，用丰富的案例、通俗易懂的语言赢得学生的欢迎和喜爱。

“还记得刚上戴老师课时，我很拘谨，也很紧张，渴望老师能够指点迷津。后来上戴老师的课成了我的乐趣与享受。他以充足的、贴近生活实际的案例为我们答疑解惑，滋润了我们渴望知识的心灵，使我们能够共情于课堂，乐学于课堂，遇到这样优秀的老师真的是我的幸运。”中国石油大学（北京）克拉玛依校区会计19-1班学生杨麒民在她的结课报告中这样描述从保定来到克拉玛依、开启了“教学第二人生”的戴庆辉。他创新性开启“用项目管理的方法开展项目管理的教学活动”，探索了介于传统的“课堂灌输式”与现代的“翻转课堂式”之间的新模式，调动学生“我要学”的主动性，得到学生一致好评。

“银龄教师学历层次高、职称高、教学经验丰富、科研能力强，为236个专业、679门课程进行课堂教学累计72358个课时，到岗的459名教师中，具有正高职称的有298名，极大充实了受援高校的师资力量，有效缓解了受援高校师资紧缺特别是高水平师资不足的矛盾，部分银龄教师的教学强度甚至超过了在职时的工作量。”教育部相关负责人表示。

己学亦人学，谆谆教诲启迪青年教师心灵

银龄教师的风采不仅体现在讲台，助力西部高校重要学科点建设、助力提升学科服务当地社会发展的水平，给予青年教师以育人理念、专业能力、学术眼光的启迪更是他们“余热”的最好体现。

“中小学语文教材话语体系问题”“我国语言生活派的兴起与喀大语言学科的可为天地”“语言生活与语言态度调查方法与实施”……苏新春从厦门大学万里征程来到喀什大学，一个月内就应三个学院邀请开展了三场学术讲座。一来到喀什的他，就敏锐地发现这是一片语言学的热土，他深入南疆各地调研，走访农户和政府部门，了解当地语言生活、国家通用语言文字普及使用情况并为推普工作建言献策。在他的主持推动下，喀什大学人文学院、中国语言学院、外国语学院语言学科的教师、教学资源正在积极整合中，以期打造科学、团结、高效的语言学科研团队，更好发挥辐射、服务南疆的作用。

“年轻老师看到我在场，都张不开嘴，我就做示范，感觉我在爬山耐力上肯定比他们强。”为了提高青年教师野外地质实习教学质量，加强学生野外地质认知能力和学习效果，吉林大学援派到塔里木大学的银龄教师王钢城亲自到天山戈壁进行野外地质考察。他利用自己的无人机和相机进行了大量的航拍，先后完成了5个实习基地（线路）的地层年代表与代表性典型地质剖面图的编制和绘制工作，极大地丰富了水利与建筑工程学院工程地质教学实习内容，有效提升了实习教学效果。

想申报项目却不知道计划书怎么写，是不少西部高校“青椒”的困惑。孙洪教授利用主持并完成多项国家高科技863项目和国家自然科学基金项目的经历，指导西昌学院教师申报了6项国家科研项目，在选题方向、凝练科学问题、研究目的及意义、课题研究内容、研究方案、创新点、项目执行计划、写作技巧等每一个环节都进行了充分的讨论，有的本子反复修改达到10余次。一位年轻教师在她的指导下，利用数字化技术保存、开发利用凉山彝族壁画遗产资源，并成功申报了国家民族事务委员会的科研项目，实现二级学院国家级项目零的突破。

“‘银龄计划’实施2年来，459名银龄教师参与和指导了539个科研项目，参与指导青年教师共计746人，为学校发展建言献策721条，有效带动了学校教育教学、立德树人、队伍建设、科研创新能力和人才培养质量整体提升。银龄教师也充实了退休时光，更好地实现了家国情怀，实现了老有所为的人生价值。”教育部相关负责人表示。

（记者 周世祥）

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