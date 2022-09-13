金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月13日电 “奋斗是青春最亮丽的底色，行动是青年最有效的磨砺。同学们，属于你们的大学时光即将启程，希望你们不务虚功、不负韶华，让青春在祖国和人民最需要的地方绽放绚丽之花！”日前，北京航空航天大学2022级新生开学典礼以线上线下结合的方式举行，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏深情寄语全体新生。

“同学们是与新时代共同前进的一代，你们的成长期和奋斗期与国家实现第二个百年奋斗目标的历程高度重合，‘天将降大任于斯人也’，勇担青春使命，逐梦空天报国，舍我其谁！”王云鹏在讲话中向同学们寄语三点期望：第一，坚定理想信念，把爱党报国作为毕生志向；第二，练就过硬本领，勇担民族复兴的历史使命；第三，锻造刚健勇毅，涵养奉献向上的时代品格。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏在2022级新生开学典礼上发表讲话。校方供图

王云鹏校长题为《勇担青春使命 逐梦空天报国》的讲话节选如下——

亲爱的同学们、家长们、老师们：

大家上午好！

今天我们在两校区隆重举行2022级新生开学典礼，共同迎接3871名本科生、6650名研究生加入北航这个大家庭，开启你们的人生新篇章。在这里，我代表赵长禄书记和全校师生员工，对你们的到来表示热烈的欢迎！向多年来辛勤培育你们的家长、师长致以衷心的感谢！

我注意到，你们当中年龄最小的本科生是来自沈元学院的罗维高同学，只有15岁；年龄最小的研究生是来自计算机学院的朱琛同学，只有18岁。重名最多的是“张瀚文”和“杨帆”，各有6名同学。名字带有“航”“天”元素的同学有108名。航空学院的赵剑辉、士谔书院的辛卓妍等37名同学今天过生日，让我们向他们表示生日的祝福。同学们来自天南海北，从今天开始，你们将有一个共同的名字——北航人！

2022年，注定是极不平凡的一年。我们共同见证了北京冬奥会上那些“无与伦比”的美好瞬间，向全世界展示了大国的自信和风范；我们即将迎来党的二十大，全国各族人民正在阔步迈向全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军；我们也在共同经历百年变局和世纪疫情的相互交织，国际形势的错综复杂带来了多种风险挑战。你们克服疫情影响，居家学习、相约网课，在艰苦环境中磨练成长，终得圆梦北航，你们每个人都了不起！我要为你们点一个大大的赞！

2022年，也是北航建校70周年。北航诞生于抗美援朝的烽火硝烟之际，成长于改革开放和社会主义现代化建设的火热浪潮之中，奋进在实现中国特色社会主义新时代的伟大复兴之时。70年来，一代代北航人承续红色基因，秉持“德才兼备、知行合一”的校训，培养一流人才、做出一流贡献，在建设中国特色世界一流大学的征程中涵养了“爱国奉献、敢为人先、团结拼搏、担当实干”的“空天报国”精神。

爱国奉献，是北航人忠贞不渝的使命追求。建校初期，以沈元、屠守锷、林士谔、陆士嘉等为代表的一大批杰出科学家，心怀报国志从海外学成归来，组建北航，创业兴学。70年栉风沐雨，学校已培养优秀人才23万余名，一大批院士、总师和行业精英从这里启航，把事业书写在祖国大地上。

敢为人先，是北航人与生俱来的基因标识。从中国第一架轻型客机“北京一号”、亚洲第一枚探空火箭“北京二号”、中国第一架无人机“北京五号”横空出世，到3D打印、电磁兼容、高温涂层材料等一大批核心技术直接应用于国家重点型号。70年追求卓越，新世纪以来15项国家级科技奖励一等奖的成绩是对北航创新最“硬核”的诠释。

团结拼搏，是北航人深入血脉的奋斗底色。从建校初期全校师生大干一百天，送“北京一号”上天，到创新团队200余名师生全年集智攻关，创造连续可控飞行时间的世界纪录。70年斗转星移，北航人的团队文化和团队精神一脉相承，凭团结成功、靠拼搏取胜的优良传统更加历久弥新。

担当实干，是北航人始终如一的价值传承。刚才发言的型号火箭总指挥岑拯学长，三十多年如一日，为祖国航天事业踏实工作，带领团队研制的长征三号甲系列，被誉为中国的“金牌火箭”，有力保障了探月工程、北斗组网等重大任务。70年砥砺前行，北航人干一行、爱一行，钻一行、精一行，“国家的需要就是我们的选择”。

同学们是与新时代共同前进的一代，你们的成长期和奋斗期与国家实现第二个百年奋斗目标的历程高度重合，“天将降大任于斯人也”，勇担青春使命，逐梦空天报国，舍我其谁！在即将接过空天报国的“接力棒”之际，我有三点期望与大家共勉。

第一，坚定理想信念，把爱党报国作为毕生志向。古人云：“志不立，天下无可成之事”，一个人能成就多大事业，首先要看志向是不是远大、理想信念是不是坚定。古往今来凡成大事者，无一不是将报效祖国、服务人民作为毕生追求。

我国空间技术专家、“神舟”飞船总设计师戚发轫院士，1950年在大连读高中时，正值抗美援朝战争爆发，祖国领土接连遭到美军机轰炸扫射的欺侮，使他受到极大的触动，下定决心今后一定要学航空，造飞机保家卫国。高考后填报志愿，他全都选择了航空专业，最终如愿进入北航。他一生中主持了多型东方红系列卫星的研制和“神舟”号飞船总体方案设计，为我国“两弹一星”和载人航天事业做出了重大贡献。

心有所信，方能行远。同学们今后的理想追求和职业选择各不相同，面临各种社会思潮的影响，难免有疑惑彷徨的时候。希望你们坚定理想信念，把人生理想融入党和人民的事业中，在扎根祖国、服务人民的过程中成就一番事业。

第二，练就过硬本领，勇担民族复兴的历史使命。对于在座的本研新生来说，你们即将迎来人生中学习成长的黄金阶段。信息化时代加速了知识的产生和更迭，打牢学识根基、练就过硬本领，对培养适应时代要求的能力素质尤为重要。

在博学强识中夯实基础。唯勤学可广才，积小流成江海。“航空工业英模”、歼15总指挥罗阳学长，求学期间刻苦用功、品学兼优，理论力学和数学考试均是满分，他的本科毕设图纸已基本达到工程实际应用的水准，到现在仍被导师王浚院士大加赞许。

在矢志创新中提升能力。创新一直都是北航的靓丽名片。集成电路学院朱道乾同学，博士期间不断追求科技创新，经过缜密研究，他提出了一种新型方案，为支撑国家重点研发计划提供了重要技术路径，用实际行动诠释了创新不问年龄、英雄不问出处。

在实践实干中增长本领。“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成”，本事和能力不会自己长出来，祖国大地幅员辽阔，处处留心皆有学问，书本知识只有与实践行动相结合，才能增益其所不能，迸发出巨大能量。

学如弓弩，才如箭簇。成绩的取得绝不会一蹴而就。希望同学们珍惜时光，把学习作为首要任务，“苟日新，日日新，又日新”，如饥似渴、孜孜不倦地学习，努力成为堪当大任、能做大事的优秀人才。

第三，锻造刚健勇毅，涵养奉献向上的时代品格。人生之路有坦途也有崎岖，从来都不是一马平川。同学们正处于人生中重要的“拔节孕穗期”，多经历一些摔打挫折和困难考验，才能成为人生的强者。

人生的强者总是甘于无私奉献、永葆乐观向上。冬奥会期间，北航428名学生志愿者领命出征，驻守“雪飞燕”，他们决战高山、笑对严寒，以满腔热忱谱写了一曲动人的奉献者之歌。还有你们当中的研究生新生刘鑫同学，24年来不曾屈服命运的安排，坚持与病魔斗争，本科期间一直致力于发明创造，四年中获得多个国家级奖项，拥有十余项专利，以优异的成绩保送北航。在此我提议，让我们以热烈的掌声向他表示祝贺和敬意！

艰难困苦，玉汝于成。无论什么时候，顽强拼搏、永不言弃的精神不能丢，甘于奉献、团结互助的品质不能垮。希望同学们学会正确看待成败得失，从困难挫折中启迪心智、磨砺意志，使人生获得升华和超越。

奋斗是青春最亮丽的底色，行动是青年最有效的磨砺。同学们，属于你们的大学时光即将启程，希望你们不务虚功、不负韶华，让青春在祖国和人民最需要的地方绽放绚丽之花！

(责编：李依环、孙竞)