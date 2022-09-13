磨峥杰，80后，浙江省湖州市南浔区和孚镇农业农村（水利）办公室工作人员，主要负责农业产业及桑基鱼塘系统管理工作。

【青春之我】

湖光潋滟，桑叶沃若。

这就是湖州桑基鱼塘系统的美景。何其有幸，我每天的工作就是在这美景中。

2019年，我开始负责南浔桑基鱼塘的管理工作。初来乍到，老同事们四处带着我熟悉桑基鱼塘的有关情况，他们带领我参观了浙江湖州桑基鱼塘系统历史文化馆。

完全是一次震颤心灵的学习之旅，完全是“刘姥姥进大观园”，养蚕缫丝、鱼桑相生的内容看得我眼花缭乱。每一处细节都连通系统工程，哪怕一个参观者简单的问题“蚕茧外层的丝线为什么是淡黄色的”，也意味着讲解者要在桑基鱼塘系统的知识海洋里“泡过”“游过”，才能讲得清楚。

在负责桑基鱼塘管理工作之前，我只知道湖州的桑基鱼塘历史悠久，但我从未思考过它为何能传承至今、它为何有如此高的经济和生态价值。在学习中、在工作实践中、在与院士专家的交流中，我抓住一切机会充实和提高自我。三年来，我有了一些新的体悟。

从2500年前开始，在这片土地上，祖先在长期的生产劳动实践中，逐渐形成了如今我们所见到的桑基鱼塘系统。

所谓桑基鱼塘，就是“塘基植桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”的生态循环模式。我相信历史上一定也出现过许多农业耕作模式，但桑基鱼塘的模式传承至今。我认为其中关键的一点，在于它“零污染”的特征。

桑基鱼塘系统取材于自然，用物于自然，又回归于自然，可持续发展的智慧和理念始终深植在祖先的生产实践中。两千多年前，我们的祖先用智慧与自然和谐共生，两千多年后这笔宝贵的财富到了我们手里，我们理应珍视它，从中汲取营养，让其所蕴含的可持续之“道”为生态文明和绿色发展增添助力。

我是大山里长大的孩子，故乡的山水养育了我。我走出大山，到城市求学，可是我依然对田园生活有无限的向往。毕业后，我来到水乡湖州，工作几经变动，我最终与桑基鱼塘系统结缘。吾心安处是吾乡，我愿在这片土地上挥洒汗水、绽放青春。

（作者：磨峥杰，记者殷泽昊、王美莹采访整理）

（本期选题支持：陈晨）

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