他们是一群年过花甲的专家、教授，放弃了子孙绕膝、颐养天年的退休生活，背上行囊奔赴祖国的西部，重返三尺讲台，勇当莘莘学子的“提灯者”、青年教师的引路人，用执着和奉献点亮夕阳之光。

日前，坐落在兵团第三师图木舒克市的新疆政法学院，收到全体银龄教师的留任申请。他们在出色完成一年期的支援任务后，主动要求留下来，继续服务。连日来，记者联系采访了其中4位教师代表，记述下他们的故事。

一个情结：伉俪情深三度援疆

收到陈长生、冯月萍夫妇的留任申请，政法学院的老师们一点也不意外：他们有着深厚的“新疆情结”，已经两度援疆了！

1953年出生的陈长生，退休前担任吉林大学图书馆党委书记。爱人冯月萍教授，一直从事计算机图形学的教学和科研工作。

2020年3月，教育部启动实施高校银龄教师支援西部计划，冯月萍率先报了名，到南疆的塔里木大学信息学院担任专业教师，陈长生陪同，被聘为图书馆顾问。

一年的援教很快结束了，两人觉得“不过瘾”，接着报名参加第二批支援计划，又双双来到新疆政法学院。

新图书馆即将竣工，陈长生在巡查中发现诸多细节问题，在学校的支持下，他带着设计方、施工方从源头进行了完善；16万册图书、设备要从北疆校区搬迁到南疆校区，他马不停蹄奔波两个校区间，参与到资产清查、制订搬迁计划、补充馆藏文献等繁忙工作中。

去年10月，学校要对图书馆内部进行二次装修，希望陈长生帮助制作设计方案。陈长生在图书馆管理上得心应手，但在装修设计上可是标准的“门外汉”，6层、2600平方米的内部装修，可不是小差事！加上预算紧张，每项经费花在哪里更有效？

陈长生没有推辞，上网查阅资料、请教专业老师、做设计图表……一周后，他向学校递交了两套设计方案，一套侧重人文环境，更具现代性；一套更注重实用性，在读者服务方面有进一步拓展延伸。几番比较下来，学校选择了第二套方案。

“要建一流院校，一流图书馆必不可少。”谈及留下的原因，陈长生告诉记者，政法学院的图书馆刚刚步入正轨，他想在高质量订书、高水平馆藏、高标准服务上进一步提升，推动图书馆运行再上一个新台阶。

一种奉献：传道授业打造精品课

“在祖国的南疆，我重返讲台，收获了掌声、喜悦和感动，我想让这种生活再延续。”日前在教育部举行的“高校银龄教师支援西部计划”座谈会上，新疆政法学院的李鸣教授动情地说。

2021年，中国政法大学教授、民族法研究中心主任李鸣背上行囊，带着老伴，从北京直奔图木舒克。到了新疆政法学院后，主动提出担任“中国法律史”的教学任务，给10个班400名学生授课，达160节课。

李鸣并没有搬出“老一套”，而是根据新教学对象、新教材、新环境重新设计课堂教学内容，注重以史为鉴、论从史出，为课堂增加了感染力。

为了进一步丰富教学内容，李鸣利用课余时间到图木舒克周边走访，棉花地里、枣树林中、胡杨林下，叶儿羌河边、唐王城遗址上，都留下了他探访的身影，非物质文化保护、生态保护、法治宣传都被他写入调研报告，搬上讲台。

“原本枯燥无味的课程，让李教授讲得妙趣横生，学生听得津津有味。”法学院学生王鑫泉说，李鸣老师学识渊博，善于把各个朝代联系起来对比教学，让学生印象深刻。每一节课，他都会以金句结束，比如“把握生命的季节”“思想家应该去流浪”，同学们都会报以热烈的掌声。

越来越多的青年教师也慕名赶来听课。“他站上讲台，你绝对感觉不到是个60多岁的老人，他满腹经纶纵横捭阖洞彻事理又充满激情，感染着讲课现场的每一个人。”法学院青年教师刘军怀说，李鸣教授的“中国法制史”已经成为学校的精品课程。

学年结束，李鸣收到了学生们共同送来的一首诗：银龄教师返讲堂，传道授业解迷茫。法人法语揭真谛，春风拂面神志爽。

一份传承：倾力帮助青年教师成长

1953年出生的徐凤君，是南京农业大学理学院的退休教授。从“南农”到“南疆”，她说：“退休后还能在西部热土干一番新事业，很值！”

到达新疆政法学院后，徐凤君和同事们见面的第一天，就牵头成立了数学教研组，带领青年教师讨论高等数学教学大纲、教学日历，查看教室教学设备，她的激情很快感染了初上讲台的年轻教师们。

在主动承担高等数学、线性代数课程的同时，徐凤君把更多的精力放在帮助青年教师成长上。针对学生普遍反映课程较难、青年教师教学经验不足的问题，徐凤君结合自身教学经验和学生实际情况，花大量时间精心编写教案。她的教案总是写满了不同颜色的批注，被青年老师作为模板借鉴。

今年春节，徐凤君放弃回南京与家人团聚，在学校的支持下，主持编纂了《线性代数》和《概率论与数理统计》两门课程的习题册，在本学期开始投入使用。

平时只要自己没课，徐凤君就会带一个笔记本，去青年教师的课堂旁听，发现问题就记下来，课后再辅导青年教师。

“去年12月，我们学校举行了首届青年教师讲课竞赛，徐老师逐份修改我准备的课件和教案，从教学设计、教学手段、语言表达多方面进行指导，最后我获得了三等奖。”徐凤君的助教王利赞说。

“在徐老师眼里，我们都是‘小朋友’，所以她就像呵护孩子一样‘手把手’地教我们，直到我们能独当一面。”青年教师高德超说，在学校组织的校长基金立项申报工作中，徐老师不厌其烦地指导青年教师写好申请书，为科研之路打下良好基础。

“这些银龄教师是校园里最可爱的人。”新疆政法学院党委书记任长义说，他们在年过花甲之时，积极响应党和祖国的号召，到最需要人才和知识的地方继续发光散热，展现了中国优秀知识分子的责任和担当，在缓解师资紧缺矛盾、提高人才培养质量、提升学科建设水平等方面都发挥了积极作用，取得了明显成效。

（记者 尚杰 王艺钊）

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