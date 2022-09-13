在特殊儿童心中，她是可亲可敬的“周妈妈”；在家长和同事眼里，她是为工作不顾一切的“拼命三郎”；在特殊教育领域，她是勤于思考、勇于开创的“拓荒人”，荣获2022年全国教书育人楷模……

35年如一日，上海市浦东新区特殊教育学校校长周美琴倾情守护特教园地，扶助千千万万特殊儿童成长，谱写出一曲又一曲爱之歌。

不忘初心的“守护者”

1987年，周美琴从上海浦明师范学校毕业，面对聋哑辅读学校的邀约有些心动。“这个工作你一定要接受，好好培养这些特殊家庭的孩子，去减轻这些家长的压力，为这些家庭和孩子造福……”妈妈对周美琴说。

周美琴的弟弟也曾是特殊儿童。弟弟的成长，母亲的不易，家庭的艰难，周美琴都看在眼里。正是这份初心，让她无论碰到多少挫折与困难，都能坚忍前行。

从走进辅读学校的那一刻起，周美琴便开始每天面对神色呆板、行动笨拙、反应迟钝、生活自理困难、大小便失禁甚至行为失控的孩子们。一名患自闭症并伴有精神障碍的学生，时不时怪叫、四处藏匿、趁人不备逃出校门。一次，周美琴让他坐在自己的腿上给他讲故事，可冷不防，孩子却一记重重耳光打在她脸上。

生平第一次被人扇耳光，年轻的周美琴顿时眼眶模糊，但一想到这是自己的学生、是一种非常态反应时，她强忍着痛和泪、压下委屈，继续与孩子沟通。此后，周美琴对这个孩子的关心更多了，不仅变换着方法与他交流，还时常用他感兴趣的游戏活动帮助他成长。渐渐地，孩子与她建立了深厚的感情，乐于听她的话。当孩子因哮喘发作送进医院抢救，在昏迷中还呼唤着“周妈妈，快来看我”……

作为一名特教老师，周美琴在孩子们身上付出太多；但作为一个母亲，她欠女儿的也太多太多。周美琴时常半夜才回到家，望着年幼的女儿在睡梦中还紧紧抱着她的衣服时，她不禁热泪盈眶。让周美琴欣慰的是，女儿慢慢长大懂事、理解了妈妈的使命，也成为一名特教志愿者。

特教拓荒的“引路人”

“特教老师光有爱心远远不够，还要有专业精神和技能，探索适合残障孩子的发展之路。”周美琴说。

2002年5月成立的浦东新区特殊教育学校，除了接收听障、智障孩子外，又接受了招收脑瘫孩子入学进行集中教育的任务，成为全国首创。从学校筹建时被调入的周美琴，成为中国脑瘫教育的前行探路者。

脑瘫孩子的集中教育一无课程，二无教材，三无师资，周美琴带领老师们从引进智障教育教材，到“康复训练”与“文化学习”并重，到实行“医教结合”的教育模式；从每天一节康复课，到康复与课堂教学的整合，再到24小时康复理念的确立……益智、康复、生活技能、心理及沟通与交往等课程模块及跟踪评估体系等一系列机制，为脑瘫孩子提供“全面营养”。

这套行之有效的脑瘫儿童康复与教育模式，还作为周美琴历时十年探索的《脑瘫学生康复与教育的实证研究》课题，捧回了全国教育科研优秀成果一等奖，开创了国内基础教育的先河。

2016年，上海成立了全国首家特殊学生教育评估中心——上海市特殊学生教育评估中心，中心落户浦东特殊教育学校，周美琴又担任了中心主任。

入园、入学、中考，周美琴领衔组织了沪上18位特教领域及医学领域有影响力的专家，不放过任何一个、不放弃任何一个，对所有孩子开展科学、精准的考前评估。前几年，有名脑瘫学生通过评估坐轮椅参加中考，考场按中心要求，考卷由老师帮他翻页、每半小时扶动一下身体，孩子最终考进了区实验性示范性优质高中。

美丽人生的“筑梦人”

30多年如一日，对特殊孩子的用心付出，未必能很快看到希望中的成效。有时候无论教多少遍，孩子还是不开窍；有些孩子，则无论老师如何努力都无法走进他的内心……年轻时代，周美琴也曾失落过、流泪过。每当这时候，妈妈总会对她说：“你不能放弃，你应该为这些孩子带去幸福。”

那年，剖腹产刚两个多月的周美琴得知上海要举办首届学生艺术节，并邀请特殊教育学校参与其中。“多好的展示平台啊，要是学生们可以在艺术节上表演，不仅是他们人生中最难忘的经历，也是孩子们展现自我，提升自信的绝佳机会！”

周美琴放下襁褓中嗷嗷待哺的女儿，一头扎进了学校的舞蹈房。近2个月的训练，很多时候她都是深夜才回家。领导和同事每每看到她如此拼命，都劝她注意休息，谁知她反而安慰他们：“你们别担心，练舞正是给了我一个产后修复的机会，看看我瘦得多快，恢复得多好！”

功夫不负有心人，由她编排参赛的两个节目分别获一等奖、三等奖。师生和家长一片沸腾：“谁说特殊孩子就不行？我们也能和正常孩子一比高低！”望着孩子们幸福的笑脸，周美琴说了两个字：“值了！”

周美琴把扶助残障儿童“康复发展，回归主流”当作毕生使命，对他们实施“高期望”教育。学校组建了聋人舞蹈队、特奥运动队，把学生带上了国际舞台；学校培养的聋生，考上了天津理工大学、南京金陵科技大学、上海应用技术大学等高校；更多智障的孩子学会了自食其力，家长看到了希望……

“挫折时，我感受着无尽的关爱。逆境中，无数双手将我扶持……”学校一名残疾学生毕业时，写下这样的诗句，9年的学校教育在她身上产生的变化，让人无法想象。周美琴说：“孩子们的成长，就是我的成就。”

（记者 任鹏 颜维琦）

(责编：孙竞、李依环)