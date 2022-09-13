我从参加工作就没离开过技工教育系统。这些年，特别是党的十八大以来，技工教育发展发生了巨大变化，带给我个人最大最深的感触就是：从事技工教育工作越来越有“底气”。

这份“底气”，首先来自于党和国家高度重视技能人才队伍建设，新修订的《职业教育法》赋予了职业教育与普通教育同等重要的地位，明确提出大力发展技工教育，全面提升了技工教育的地位和社会认知度。

这份“底气”，来自于我们多年不改初心，坚持走内涵发展之路，始终把企业的需求作为办学目标，不断优化专业结构，打造符合技能人才成长规律的一体化技能人才培养模式，显著提升技能人才的综合职业能力，促进了青年技能人才的可持续发展，显著提高了技工教育的吸引力。目前，学院四大专业群高度契合首都“四个中心”功能定位，其中3个专业群入围北京市特色高水平专业群。越来越多的青年主动走进技师学院，选择心仪的专业，经过5-6年的工学结合贯通培养成为新技师、新时代大国工匠。

这份“底气”，来自我们坚持开展形式多样的校企合作，深化产教融合，通过思政引领全面育人，学院毕业生供不应求，广受企业欢迎，毕业生与企业实现“无缝对接”。同时，学院选拔培养的选手在各级各类技能大赛中摘金夺银，屡创佳绩。作为世界技能大赛数控车、数控铣、水处理技术和机电一体化项目国家集训基地，在四届大赛中共获得5枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌和1个优胜奖，参赛夺金率达到50%，夺牌率达到80%，展示了中国制造中国服务的水平和中国青年技能人才的风采。

我相信，技能成才、技能报国这条道路会让更多的技能青年有“面子”，拥有更好的职业发展前景和薪酬待遇的同时，人生也会有更多出彩的机会。

（记者邱玥采访整理）

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