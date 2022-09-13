朱立元

美育是提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的教育。在德智体美劳“五育”中，美育与其他“四育”紧密联系、互相促进。习近平总书记指出：“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰”“要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视学校美育工作，把学校美育工作摆在更加突出位置，推动学校美育实现了跨越式发展。我们要把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，通过美育提高学生审美能力和人文素养，引导全社会重视美育价值。

美育是一种独特的教育方式，它融情操教育、心灵教育、人格教育等于一体，潜移默化地影响人、陶冶人，促进身心和谐统一和健康发展。美育通过审美的方式，帮助学生陶冶人生，培养高尚健康的品格，启迪思想智慧、激发创造活力，全面提升学生的人文素养。

美育与德育密切相关。中外许多思想家、美学家都注意发掘审美中的伦理价值。蔡元培提出：“美育之目的，在陶冶活泼敏锐之心灵，养成高尚纯洁之人格。”审美具有引导人们向善的德育功能，美育能帮助人们形成健康的观念、趣味和理想，让人超越个人私利、私欲，培养高尚的人格，提升人生的境界。可见，美育在促进德育发展方面有得天独厚的长处，而德育也可以为美育明确规范和内容，让美育确立正确的方向。

美育与智育相辅相成。有的人可能会认为，美育仅仅局限在艺术教育领域，美育搞得多了会影响智育的开展。这其实是一种认识误区。美育与智育不但不矛盾，还能有效促进智育。这集中体现在美育对创新思维的激发和培养上。创新思维的核心是想象力，而美育是培养人们丰富想象力的有效途径。艺术创作、审美等活动，能极大激发和调动人的想象力和创造力，培养创新思维和创新能力。美育的这一特性，对各专业、行业都有适用性。也就是说，美育能够促进创新思维的培育进而促进智育，而智育则能够提高人们认识和把握事物发展规律的能力，也能促进美育。

美育与体育相互融合。绝大多数体育运动都遵循美学原理，都与美育交叉融合。体育训练可以促进人的身心健康，使人具有发达的肌肉、健美的形体。因此，体育是实施美育的重要方式之一，而美育则是体育的内在追求和目标之一。绝大多数体育运动，如体操运动、冰上运动、田径运动、水上运动、球类运动等，都具有各自的审美追求，甚至拳击、摔跤、击剑等激烈对抗的运动也不例外。

美育与劳动教育也是紧密联系的。马克思在批判资本主义异化劳动的同时，揭示出“劳动创造了美”的真谛。人的一切劳动都遵循美的规律，从某种意义上说，美的规律也就是劳动的规律。从根本目的上说，劳动教育与审美教育完全一致，都是为了促进健康人格的发展。引导青少年积极参加劳动，会使他们在接受劳动教育、取得劳动成果的同时，潜移默化地感受到审美的愉悦，进而提高审美素养。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 11 版）

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