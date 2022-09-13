人民网北京9月13日电 9月9日下午，在第38个教师节到来之际，北京大学医学部以线上线下相结合的方式举行庆祝北大医学办学110周年教师节表彰大会。

育人是百年北医之根本。110年前，北医前辈创建了中国第一所国立西医学校，以求培育人才。百十年来，一代代北医人始终与时代同步伐、与国家共命运，创办并发展着中国现代医学教育。1987年，北医设立教学领域最高奖桃李奖，以此表彰从事教学工作数十年、成绩卓著的教师。

2022年桃李奖获得者、北京大学原常务副校长、医学部原常务副主任柯杨表示，桃李奖设立30多年以来，已经深深融入了北医的精神气质、内涵和象征。“真正以学生为本是让受教育者受益。北医百年不变的教学目标，是为国家培养优秀医学人才。学医、从医需要毅力、坚持和不断的努力。老师们应尽最大努力，提供更多的关爱、宽松的土壤、因材施教，让他们学医成长的道路更顺畅，让他们看到个人发展的前景。”柯杨说。

大会上，北京大学党委常务副书记、医学部党委书记陈宝剑宣读了表彰决定，一批奋斗在教学一线的优秀教师受到表彰。

“本草苦涩天天愁，桃李芬芳年年喜。”医学部优秀研究生指导教师团队奖获奖代表药学院张强教授说，“教书育人要有好的团队，形成协同育人和团队管理的机制。教书育人是世上最幸福的职业，因为你在为国家培养人才。”

北京大学常务副校长、医学部主任乔杰在讲话中回顾了北医教育之路并表示，长期以来，北大医学着力建设一支政治过硬、师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍。在110年的新起点上，乔杰提出三点希望：一是坚持正确社会主义办学方向，为国育才；二是推进一流医学教育和学科建设，为国强校；三是服务健康中国战略，为国担当。她号召广大教师，时刻牢记师者使命，继承大医精神，守正创新，不断开创北大医学更加辉煌美好的未来。（孙竞、实习生郑晓娟）

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