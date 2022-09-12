中新网乌鲁木齐9月12日电 (苟继鹏)11日晚间，新疆举行疫情防控新闻发布会。会上，新疆教育厅党组成员、副厅长孙长波介绍了新疆高校录取、确保高校学生顺利返校等情况。

孙长波称，截至9月11日，新疆47所高校已开学45所，占比95.74%。其中，开展线上教学的34所高校，有38.11万学生正有序参加线上课程学习，开课率为96.89%。喀什大学、新疆警察学院、新疆理工学院等11所高校开展线下教学。目前，已有2.06万大学生顺利返校。其余大学生近期将视疫情形势有序返疆返校。

据孙长波介绍，今年，新疆高校招生录取工作从7月6日开始，已于9月4日完成，历时61天。今年录取人数22.05万人，比2021年增加9070人。高校招生录取工作全程安全有序，实现了考试招生录取和疫情防控“双安全”。

孙长波还说，为确保高校学生顺利返校，新疆教育厅高效统筹疫情防控和教育教学，根据第九版防控方案和第六版高校疫情防控技术方案，进一步统筹做好今年秋季学期开学和疫情防控工作，落实自治区学生乘员防护指引，制定师生员工新冠防护指南，精准掌握高校开学情况和基础数据，科学指导精准细致做好开学返校工作。

他说，各高校结合防疫要求及工作实际，聚焦学生健康和校园安全，科学制定返校方案，“一人一档”掌握返校学生信息台账，精准掌握并动态更新学生及其共同生活居住人员健康状况和行程轨迹，确保开学前7日学生符合入校条件。同时，配备足量的口罩、手消液、防护服等校园防疫物资，全面整治校园卫生环境，对宿舍、食堂、教室、实验室、体育场馆和公共卫生间等场所彻底清洁消毒，切实做好学生返校准备工作。

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