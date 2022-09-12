本报记者 丁雅诵

冬奥赛场上，当中华人民共和国国歌奏响，当五星红旗高高飘扬，有一位幕后的人，常常热泪盈眶。他就是沈阳体育学院教授、中国自由式滑雪空中技巧队体能教练牛雪松。

“为运动员成就奥运梦想搭建阶梯，为体育事业奋斗一生，是我的追求。”牛雪松说。

“因为我们都有一个共同信念，要为国争光”

2022年2月14日，北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧决赛在张家口云顶滑雪公园举行，中国选手徐梦桃勇夺金牌。在2018至2022这个赛季，徐梦桃没有受到伤痛困扰，表现出最好的竞技状态。而这一成绩的取得，离不开牛雪松的努力。

2016年，徐梦桃在比赛时摔倒，造成前交叉韧带断裂、半月板撕裂及多次骨挫伤，之后又进行了前交叉韧带重建术和半月板70%的切除术。牛雪松总结康复训练经验，制定出一套高效、科学的康复训练方案。术后7个月，徐梦桃康复，重返专项训练；术后10个月，徐梦桃参加世界杯赛并获得冠军。

像这样的故事还有很多。索契冬奥会结束后，国家队重点运动员张鑫双侧膝关节软骨出现重度（四度）损伤，牛雪松根据情况为她制定了为期一年的康复训练计划。

在康复训练中，张鑫经历了许多痛苦。牛雪松总是耐心地开导她、鼓励她，并帮她分析当时国际赛场上对手的技术难度和技术风格。在牛雪松的坚持和努力下，张鑫坚定了重返赛场的决心，在2018年平昌冬奥会上夺得个人比赛银牌。

从2008年开始，14年间，每到备战周期，牛雪松便被借调到国家队，负责运动员体能训练和康复训练。

“自由式滑雪空中技巧几乎每天都有训练任务，而且冰雪项目比赛基本在冬季，所以这10多年的春节，我大多是在训练场、比赛场上度过的。”牛雪松说，“但我从没想过放弃，因为我们都有一个共同信念，要为国争光。结合专业所长，用科学的手段和方法，帮助运动员提升体能、对抗伤病、延长运动寿命，为国家培养更多优秀竞技体育人才，是我坚持的动力所在。”

“看到学生们成长成才，在各自岗位上发挥作用，是我最开心的事”

“课堂上的牛老师风趣幽默，训练时的牛老师认真踏实，感谢遇见牛老师，让我的教育观发生了很大的变化。作为一名体育老师，我会坚持为体育教育贡献力量。”得知牛雪松获评“最美教师”，他的学生在朋友圈里这样写道。

牛雪松是一名在国家队服务运动员备战训练的教练，也是一名从事体能训练方向教学的教师。他深耕教育教学26年，在沈阳体育学院创设了体能训练专业方向课程体系，建立了课堂实训、课外实践、社会服务三位一体的实践教学体系，组建了师生体能训练团队，将课堂教学与实践教学有机结合。

在教授专业知识的同时，牛雪松还十分注重把思想政治教育融入课程教学之中。“在讲专项体能设计与安排的课程时，牛老师讲解了空中技巧的项目特征，还讲述了这支队伍的光荣历史。空中技巧队的老将们，四战冬奥，流过许多泪，带着一身伤，但他们依旧执着坚守、追逐梦想。”牛雪松的学生赵雪杉回忆，“听到这些，大家都很感动，无论今后遇到什么困难，我都会迎难而上。”

如今，牛雪松培养的体能训练方向学生都获得了体能训练师资质，很多毕业生在运动队、体能训练中心担任训练师。他培养的26名研究生，担任过10多支国家队的体能教练，他们运用专业所学，为推进体育强国建设作出贡献。“看到学生们成长成才，在各自岗位上发挥作用，是我最开心的事。”牛雪松说。

“我今后会把更多精力投入到高素质体育人才培养当中”

2015年，国家队重点运动员贾宗洋在一次意外中造成小腿三处粉碎性骨折。为制定安全、有效、科学的康复训练方案，牛雪松查阅大量资料，咨询骨科医学专家，借助X光片、肌肉状态测试以及每天计算的训练负荷量等指标，反复思索并修正训练方案。

经过15个月的悉心照料，贾宗洋完全康复、重返训练。2018年平昌冬奥会，贾宗洋夺得个人比赛银牌。今年北京冬奥会，贾宗洋在混合团体比赛中摘得银牌。小腿胫骨、腓骨及踝骨三处粉碎性骨折，康复后重返赛场并连续获得优异成绩，贾宗洋的经历创造了国内外罕见的康复案例。

“在现代竞技体育中，要想取得优异成绩，离不开先进的科学技术和科学的训练方法。”为此，牛雪松潜心科研、精益求精、不断超越。

每年春季和秋季体能集训期，牛雪松要研究和探索项目规律、技术特征，科学把握整个训练过程及赛季的负荷安排；每年夏季和冬季技术训练期，牛雪松要仔细观察每个运动员的技术动作及特点，设计出更符合技术用力结构的专门性力量训练方法……

为推动建设世界知名体育大学，培养高质量体育人才，牛雪松在学校规划并建设了现代化体能训练中心。新的理念、新的设备、新的方法极大提升了运动伤病康复和预防水平，不仅为国家队训练和比赛提供了有力保障，也为学校体能训练理论与实践的开展、为全民健康和大众健身提供了科研平台。

服务社会是高校的一项重要职能，作为一名高校教师，牛雪松每年都深入运动队、学校，讲授体能训练和康复训练的理论和方法。牛雪松说：“我今后会把更多精力投入到高素质体育人才培养当中，进一步完善课程体系，带动更多人参与到全民健身中来。”

《 人民日报 》（ 2022年09月12日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)