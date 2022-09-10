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基层人才既要引进更要留住

2022年09月10日08:54 | 来源：光明日报
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艰苦边远地区和基层一线要加快发展，人才是关键。长期以来，受自然条件、经济发展等因素影响，艰苦边远地区和基层一线人才匮乏问题比较突出。统计显示，西部地区的人才资源总量仅占全国的17.8%，且大多集中在省会等中心城市，难以适应区域协调发展战略的目标要求。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视艰苦边远地区和基层一线人才发展。2019年1月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议，审议通过了《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》。

鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，加大区域统筹协调力度，搭建干事创业平台，是重中之重。一些地方对此进行了积极探索，让各类人才干事有舞台、创业有机会、发展有空间。比如，贵州近年来始终坚定不移推进大数据战略行动，吸引集聚相当规模的大数据人才队伍，极大促进了贵州的创新发展。

艰苦边远地区经济社会发展相对滞后，但很多地方具有发展特色产业的良好生态、区位和资源优势。相关地区可立足实际发展特色产业，形成区域人才发展比较优势。近年来，一些地方围绕自身优势大力发展特色产业，走出了一条创新发展之路。比如，宁夏近年来大力实施现代煤化工等7个优势产业人才支持计划，成功以产业转移带动人才向艰苦边远地区流动。

时代呼唤人才，发展需要人才。鼓励引导更多优秀人才到艰苦边远地区和基层一线贡献才智、建功立业，让更多人才浸润泥土芬芳，是党和国家事业发展的需要，也是人才砥砺品质、增长才干的需要。基层舞台大、天地宽、机会多，是人才大有可为的沃土。艰苦边远地区和基层一线的用人单位应该积极开展基层人才制度创新与改革，让人才引得来、留得住、干得好，从而真正为推动当地高质量发展提供坚强有力的智力支撑。

（作者：罗旭）

(责编：何淼、李依环)

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