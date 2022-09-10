进入新时代，习近平总书记关于教育的重要论述为我国波澜壮阔的教育改革提出了根本遵循，指明了正确方向，并铸就了强劲动力。仅就作为学校教育主阵地的中小学课堂教学来说，悄然间，已绽放出激动人心的育人新气象。

课堂是育人的主动脉，育人是课堂的灵魂。课程文化价值对学生生命的激发与浸润，教师高尚道德对学生生命的启迪与感召，学生主体动能自觉而完满的释放与张扬，这三位一体交互作用是实现课堂育人的内在逻辑。但曾经，并不过分地说，许多中小学课堂因忘记了“育人”的初心，而深陷于过分追逐“育分”的境遇。于是，在许多课堂上，课程的文化价值被忽略以致遗忘，教师的高尚道德被轻视以致迷失，学生的主体动能被压制以致剥夺，致使课堂的育人功能被严重破坏，学生健康成长的天空被压迫得很低。而今，尤其是自“双减”政策落实以来，伴随校外培训的整治，学生学习得以回归校园，学校教育主阵地得以强化。由是，在课堂上，课程内容对每个学生而言都成为同样新奇而鲜活的认知世界，每个学生也都可以拥有尽情释放自己好奇心和探究欲望的权利与机会，全体学生终于都可以站在同一条起跑线上学习了！这既是课堂彰显教育公平的实践品格，也是课堂敬畏每一个生命的高尚境界。不仅如此，广大教师教书育人的信念自觉得以充分释放了。他们聚精会神，精心备课，竭力把课程内容的育人价值充分挖掘出来提供给学生，他们以爱育爱，以德育德，竭力把对学生的尊重鼓舞和心灵启迪尽情释放出来传递给学生。这样的课堂，无疑是突出了以人为本、促进公平、尊重规律、立德树人的课堂。这样的课堂，正在逐渐实现让学生过上学习的“好日子”！由此也越发成为广大教师的目标追求和广大家长的殷切期盼。

深度审思新时代我国中小学课堂，何以绽放如此激动人心的育人新气象呢？习近平总书记强调，“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”始终是教育的根本问题。课堂所绽放的育人新气象，充分体现了通过课堂改革，筑牢“为党育人、为国育才”的崇高使命，确保教师围绕立德树人的目标来教，学生围绕立德树人的目标来学，真正把立德树人融入并贯穿课堂教学全过程，着力培养有理想、有本领、有担当的时代新人。无疑，这正是课堂教学解决教育根本问题的实践逻辑，也是学校教育力图完整准确全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述的切实行动和具体表征。由此我们更加深切感受到：习近平总书记关于教育的重要论述——这一思想的伟力在中华大地所展开的扎实而生动的实践中，越发彰显真理的光辉与威力！

（作者：李铁安，系中国教育科学研究院基础教育研究所所长，研究员）

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