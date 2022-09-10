田书刚在上课。

本报记者 王 者摄

苏垭博（左）和田书刚在交流教学经验。

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今年27岁的苏垭博从教3年，田书刚从教18年，两人都是河南省濮阳市南乐县王落小学的语文老师。

14年前，田书刚是苏垭博的初中老师。当时，刚参加工作不久的田书刚担任苏垭博的班主任。苏垭博回忆，冬天教室没有暖气，田老师总让学生们到自己的宿舍烤炉子暖手、聊家常，“田老师不论在课堂上还是生活中，都给予了学生无微不至的关怀，毕业后我们常联系。”受到田老师的鼓励，2019年，苏垭博通过河南省“三支一扶”计划走上乡村教学岗位。2021年，苏垭博调动到王落小学任教。“怎么让学生养成学习习惯、如何督促学生在家自觉学习，田老师传授了我很多经验。”当教学上有什么困惑，苏垭博常向田书刚请教，“田老师还手把手指导我学习板书写作，让我在教师岗位上快速成长。”如今，师生二人扎根乡村，为更多孩子架起通往广阔未来的桥梁。

（本报记者 王 者）

《 人民日报 》（ 2022年09月10日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)