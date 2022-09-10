好的学校特色各不相同，但有一个共同特点，都有一支优秀教师队伍。

9月10日是我国第三十八个教师节，目前我国专任教师总数已达1844.4万人，从繁华的都市到偏僻的村庄，教师们的默默奉献，支撑起世界最大规模教育体系。在广大教师中，有这样一些教师之“家”：有传承教书育人理想的一家三代，有扎根山乡、共育桃李的教师夫妻，有从师生变同事的教师“师徒”……通过他们的奋斗、奉献故事，我们感受到教师群体的可亲、可敬、可爱。

——编 者

深山里的教师夫妻——

扎根山乡 点亮梦想

李建珍（右）和李志刚在下班回家路上。

李桂东摄

李建珍（右三）、李志刚（左一）在办公室辅导学生。

李桂东摄

罗霄山脉中段，山中云深处，江西省萍乡市芦溪县长丰学校，李志刚、李建珍夫妇已在这儿教了30多年书。两人在学校相识相知，进而组建家庭。过去学校只有破旧的小房子，路也坑坑洼洼。山路崎岖，学生深夜生病，他们连夜背着学生到乡里卫生院；有时候，他们也会看到厨房里摆着许多孩子们挖来的春笋和野蕨菜。“我们并没有做什么了不起的事，只是尽了作为老师的本分。”两位李老师说。

随着教学条件的改善，如今学校有干净整洁的操场、崭新的教学楼。像李志刚和李建珍这样的教师夫妻，学校目前还有5对。2017年，学校的夫妻教师集体获评“芦溪县第四届道德模范奖”。

（本报记者 杨颜菲）

一家三代有15名教师——

教书育人 接续传承

张瑞甫（右六）与部分家人合影。

董少伟摄

张瑞甫（左一）与家人在散步。

董少伟摄

山东省曲阜师范大学马克思主义学院教授张瑞甫，是全国模范教师、全国高校优秀思想政治理论课教师。他的家庭中，一家三代有15名大中小学和幼儿园教师：父亲在滕县（今滕州市）和济宁市泗水县担任中小学教师直至退休；妻子为曲阜师范大学附属中小学高级教师；女儿博士研究生毕业，现为中国人民大学教师；儿子为曲阜师范大学文学院教师；儿媳为泗水县一中教师；弟弟、弟媳、侄子、侄女、外甥女，分别在幼儿园及中小学任教。“崇德向善、热爱劳动、艰苦奋斗、乐于奉献”是张瑞甫的家风。而今，张瑞甫与家人坚守在各自的岗位上，让教书育人的理想世代传承。

（本报记者 肖家鑫）

14年后，老师成为同事——

长大以后 我成了你

田书刚在上课。

本报记者 王 者摄

苏垭博（左）和田书刚在交流教学经验。

本报记者 王 者摄

今年27岁的苏垭博从教3年，田书刚从教18年，两人都是河南省濮阳市南乐县王落小学的语文老师。

14年前，田书刚是苏垭博的初中老师。当时，刚参加工作不久的田书刚担任苏垭博的班主任。苏垭博回忆，冬天教室没有暖气，田老师总让学生们到自己的宿舍烤炉子暖手、聊家常，“田老师不论在课堂上还是生活中，都给予了学生无微不至的关怀，毕业后我们常联系。”受到田老师的鼓励，2019年，苏垭博通过河南省“三支一扶”计划走上乡村教学岗位。2021年，苏垭博调动到王落小学任教。“怎么让学生养成学习习惯、如何督促学生在家自觉学习，田老师传授了我很多经验。”当教学上有什么困惑，苏垭博常向田书刚请教，“田老师还手把手指导我学习板书写作，让我在教师岗位上快速成长。”如今，师生二人扎根乡村，为更多孩子架起通往广阔未来的桥梁。

（本报记者 王 者）

《 人民日报 》（ 2022年09月10日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)