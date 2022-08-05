记者从教育部获悉，自教育部今年三月组织实施“高校书记校长访企拓岗促就业”专项行动以来，全国2371所高校书记校长通过实地走访、视频会议等方式，拜访单位11.4万家，为毕业生拓展就业岗位239万余个。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步促进市场化社会化就业，教育部会同相关部门协同发力，聚焦政策引领、岗位挖掘和精准对接三个工作重点，支持和鼓励民营企业稳岗拓岗，引导高校毕业生到中小企业就业。

教育部会同工业和信息化部开展“中小企业百日招聘”活动，活动共吸引2036家企业参加，总计发布招聘岗位10.7万个；会同全国工商联开展“民企高校携手促就业行动”，凝聚就业工作合力。

针对招聘单位与求职者信息不对称、渠道不畅通的现实问题，教育部推动各地教育部门和各高校充分发挥校园招聘主渠道作用，创新供需对接模式，推动中小微企业与高校精准对接，打通求职招聘“最后一公里”；发挥教育系统10万名专职就业工作人员和毕业班辅导员的作用，引导毕业生到民营企业建功立业。

同时，教育部举办以“拓宽就业渠道”“转变就业观念”等主题的42场“互联网+就业指导”公益直播课，收看人次超1.2亿人次；落实国务院联防联控机制相关政策要求，启动实施“万企进校园”行动，各地各高校主动创造条件，邀请企业进校举行线下招聘会。

此外，今年教育部升级上线“国家大学生就业服务平台”，截至7月底，平台已汇集各类岗位资源超过1200万个。

(总台央视记者 马力)

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