业内专家称，儿童青少年时期处于生长发育的关键时期，预防近视是其健康成长的“必修课”。据国家卫健委公布的调查结果显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%。我国全面加强儿童青少年近视防控，儿童青少年近视防控工作是一项系统工程。

在“第八届中国青少年儿童近视防控名师讲堂”上，众多眼科领域专家多维度开展健康科普宣讲，深入探讨儿童青少年近视防控的当前形势，未来发展趋势和重点工作，力促“家校医政”四方形成合力，共筑近视防控“坚固防线”。

“孩子刚出生时，看东西很困难。”湖南省视光学会委员、爱尔眼科小儿眼科学组秘书武浩然博士介绍了近视眼原理及视觉功能，描述了儿童视觉发育的整个过程。“出生第一天的婴儿，只能看清20厘米内的物体；出生2-3个月后，孩子的双眼能追视移动的小物体……孩子6岁大时，视觉发育程度已接近成年人，通常有0.8的视力。”

如何成为为孩子的近视防控“守门人”，家长应如何预防孩子近视？对此，温州医科大学附属眼视光医院视觉康复与低视力专科主治医师林娜博士着重提到“一尺一拳一寸”和“20-20-20”原则。“孩子在读写时，应保持眼睛与书本距离约为一尺(33cm)、胸前与课桌距离约为一拳、握笔的手指与笔尖距离约为一寸(3cm)；同时，眼睛每看近20分钟应视远20英尺(6m)，且至少达到20秒以上。”

学校是儿童青少年近视防控的主阵地之一。由此，中国健康管理协会接触镜安全监控与视觉健康专业委员会委员温龙波博士用“考试管理”等10大关键词对校园近视防控及近视筛查重点进行归纳、总结。他提醒家长，不要等到孩子近视了再去医院，从3岁起，每年要定期带孩子去专业医疗机构进行眼部检测，帮孩子建立眼健康发育档案，做到早发现、早干预。

针对医护人员群体，广东省精准医学应用学会视觉健康分会委员张晓晓博士重点介绍了行为干预、光学干预、药物干预在儿童青少年近视防控中的作用。“专业的事情交给专业的人做。作为眼科医生，我们需要针对每个孩子制定个性化的近视防控方案，这样才能有效地延缓近视发展。”

“近视防控已成为国家健康战略的重要一环。”世界卫生组织(WHO)屈光不正防控计划全球专家组成员、爱尔眼科眼视光研究所副所长蓝卫忠教授表示，《综合防控儿童青少年近视实施方案》不仅明确了不同行政机构的任务分工，还对家庭、学校、医疗机构，乃至学生自身的职责进行细化、分解。“希望大家不断强化责任担当，准确把握近视防控重点、要点。扎实履行责任，共同呵护好孩子们的光明未来。”

(责编：何淼、熊旭)