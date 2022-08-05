张修智

近期，东南欧国家波黑创建了第二个汉学系——巴尼亚卢卡大学（巴大）汉学系。今年10月初，该汉学系首届新生将正式入学。

回首来时路，汉学系主任吉嘉娜·斯特维奇感慨万千。她说，自己对汉学系能在新冠肺炎疫情背景下成立，格外欣慰。

“必须承认，疫情带来的挑战很大，很多必要的筹备工作，包括与中方的联系，都是通过线上进行的，但不是所有问题都能通过线上解决。”斯特维奇说，幸运的是，巴尼亚卢卡大学校长拉多斯拉夫·加亚林教授意志坚定，克服了种种困难，推动了汉学系的诞生。

新生的汉学系，给多年来致力于中国问题研究、传播中国文化的斯特维奇提供了更广阔的平台。

1999年，斯特维奇从贝尔格莱德大学哲学院中文系毕业，获得中国教育部的奖学金，到北京语言大学深造，实地感受她热爱的中国与中国文化。在中国的学习生活给她留下了美好记忆。回国后，她从事中国问题研究，成为巴尔干地区活跃的中国问题专家，也见证了中国的发展，深刻体会到认知中国的意义。

“在我们生活的这个时代，任何想要跟上时代进步的人都需要了解中国的语言和文化。”几年前接受当地媒体采访时，她这样评论学习中国语言和文化的价值与意义。

现实有力地佐证着这一判断。近年来，伴随中国影响力的提升与两国经贸关系的深化，学习中文的热度在波黑不断升高。在一些中学，中文被列为第二外语。东萨拉热窝大学汉学系被誉为该校最知名的系之一。

2018年，在斯特维奇的积极努力和中国驻波黑大使馆的支持下，巴尼亚卢卡大学孔子学院正式挂牌成立。几年来，因其活动形式丰富多彩，该孔子学院被誉为欧洲地区推广中国语言与文化最有活力的基地之一。

斯特维奇认为，波黑第二个汉学系的创立是中国语言与文化在波黑传播的一座里程碑，也为波黑青年人打开一扇制胜未来的大门。

“我们的学生毕业后有着广阔的前景。波黑对中文翻译的需求越来越大，我们的政府需要了解中国的专家和顾问。2018年，中国与波黑之间互免持普通护照人员签证协议生效后，到访波黑的中国游客数量猛增，给旅游业带来巨大的商机，我们需要更多中文教师。”斯特维奇说。

为此，巴大汉学系在课程设置上做了相应准备。据斯特维奇介绍，巴大汉学系学制为4年，除了现代汉语和文言文课程外，还开设了中国历史、地理、哲学、文学、外交、经济等课程。

斯特维奇堪称中国的“铁粉”。在她的微信、推特上，介绍中国语言和文化几乎是唯一的内容。她也是参与各种有关中国话题讨论与中国文化活动的常客。比如近日，斯特维奇在推特上发了一条中文俗语词条“铁饭碗”，生动活泼的讲述方式引起很多网友关注。

（据新华社电）

(责编：何淼、熊旭)