薄圣仪

2021年1月，吴琼通过中文联盟平台，为参加“汉语桥”线上团组交流项目的海外中文学习者，讲授武术汉语课。

（配图由受访者提供）

2019年11月，刘刚在“美国外语教学委员会2019年年会”上就“如何为华裔孩子选择真正适合的分级读物”话题进行分享。

2019年10月，在中国传媒大学就读的刘正曦（右一）和同学一起使用相关学习软件进行中文朗读测试。

（配图由受访者提供）

在科技赋能之下，中文学习方式和中文教学模式等，都变得多样化。对学生和教师来说，多了新的选择，但也面临新的挑战。

产品更新应对需求变化

近日，几家国际中文教育机构的负责人在接受采访时表示，海外中文学习者的学习需求在不断变化并引发教学层面的连锁反应，包括中文学习平台、线下中文课堂等都需要作出相应的调整。

漫中文的创始人窦敬壹还记得，漫中文创办初期时的侧重点放在漫画交互形式上，为的是让学习者更轻松地学习中文。“具体而言，即用漫画呈现课文内容，以降低海外中文学习者认读汉字的难度，让他们在连续的情境中，可以推测词义和句意。”

随着海外中文学习者人数的持续增长，越来越多的学习者开始追求系统化、科学化的中文学习。顺应需求，漫中文也作出了改变。“我们开始在漫画界面上拓展各类功能，比如单击漫画中的对白气泡可以听到非常标准的普通话配音；点击句子中出现的词汇，可以弹出汉语词典等。”窦敬壹说，“之后，随着汉语水平考试（HSK）和《国际中文教育中文水平等级标准》的推广以及越来越多的国家将中文纳入国民教育体系，有考试需求的学习者逐渐增多，我们开始在App中加入了前测、练习、趣配音等功能。”

漫中文顺应中文学习者的需求不断作出改变，正是不少主打国际中文教育的机构所走过的路。

正如窦敬壹所言，中文学习用户需求的增加以及用户的多元性，推动了中文学习产品功能的多元性。“既要兼顾学习规律，又要符合多国别用户的使用习惯，这就需要我们不断更新产品。”

在河南大学国际汉学院副教授吴琼看来，新冠肺炎疫情的影响是导致国际中文教学和海外中文学习者学习模式改变的因素之一。“疫情使线上中文教学发展迅速，成为国际中文教育的重要组成部分。”她说。

哪类中文课程受青睐

究竟什么样的课程才受海外中文学习者的青睐？

美国卡耐基梅隆大学教学副教授刘刚的女儿已学中文多年，他坦言：“好的中文课程应该能紧紧抓住学习者的兴趣点，内容也需不断更新，跟上时代的发展。对年龄小的学习者来说，学习内容以什么方式呈现比较重要，如果学起来轻松有趣，自然就能调动积极性；如果学起来觉得枯燥，就很难坚持。”

家住英国的时女士认为，虽然现在新技术加持下的线上中文教学机构很多，但还是需要根据学习者的个体特点进行选择。她说：“我很重视两个孩子的中文学习，在他们上幼儿园前，在家中，我们都讲中文。他们的语感还不错，如何保持对中文的兴趣是挑战，所以我为小女儿选择的是学习内容相对简单、形式符合儿童学习特点的线上中文课，比如，她很喜欢有固定的动画人物一直穿插在学习内容中。但我为大儿子选的是学习内容难度稍高、课后挑战颇多的线上中文课，比如，他喜欢为中文语句配音，觉得特别有成就感。”

来自埃及、正在中国传媒大学就读的刘正曦表示，随着自己中文水平的变化，学习方法也相应地在不断进行调整，“如今，我主要通过学绕口令、学新闻播报以及朗诵等方式学中文”。但他同时强调，在自己学习中文的过程中，与中国老师及同学面对面的交流起到了非常重要的作用。

吴琼持类似看法，她举例说，身边有些中文基础不太好的同学，到中国生活一段后，中文水平突飞猛进。他们在课堂上学了怎么询问商品价钱后，马上能运用到实践中，课堂所学转变成了真实场景中与店员“有温度的交流”，这种真实感和获得感是线上教学机构难以实现的。

在吴琼看来，趣味性课程对于活跃课堂气氛、提高学生参与度、丰富课堂内容都具有积极意义，但替代不了师生面对面的传统线下学习，二者的体验不同。

在实践中探索未来方向

从国际中文教学未来的发展趋势来看，线上中文教学和线下中文教学相辅相成是国际中文教育从业者的共识。但如何做到这一点，需要大家在实践中不断探索。

新东方比邻中文总经理乔蕾表示，吸引学习者的核心在于教学本身，相对于教学和教材，技术是锦上添花。“比如，一个好老师可以让学生爱上学习就是很好的例证。未来，比邻中文拟建交流社区，在社区中，不同国家的中文学习者可以相互交流，发布学习内容，分享学习感受，甚至可以结成学习小组互相帮助。”

在窦敬壹看来，打造内容丰富、维度多元、技术前沿的中文课堂是未来努力的方向。“我们希望将漫中文的交互式学习模式打磨成可持续、可复制的模式，让更多的海外中文学习者获益。”

吴琼通过观察发现，有些中文学习软件提供的课程虽然有趣味性，但缺少对于知识点的深入讲解。“从线上中文学习资源来看，我了解到的情况是，目前针对汉语水平考试（HSK）四级以下的学习资源较多，针对四级以上的学习资源相对少一些。如果想系统学习中文并将其作为未来职业的一部分，比如从事中文教师、翻译等工作，还是需要找到适合的学习渠道。”吴琼说，“新技术的发展会推动国际中文教育行业的变化，未来一段时间，线上线下深度融合的混合式学习将成为趋势，中文学习方式也会朝着更高效、更智慧的方向发展。”

相关专家表示，一线国际中文教师需要正视技术带来的变化，需要培养人工智能相关产品的运用能力、数据读取和使用能力等。

(责编：何淼、熊旭)