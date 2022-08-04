人民网北京8月4日电 近日，北京师范大学“强师工程”县域教育发展论坛暨“百千万计划”启动会在北京举行。

北京师范大学校长马骏介绍，“百千万计划”是北京师范大学“强师工程”的有机组成部分，这一计划面向中西部欠发达地区，以“县域”为出发点和落脚点，围绕县域教师和学校发展设定了“百县”“千校”“万师”三个维度实施目标，由点到面、分步实施，是学校着眼县域教育、推行乡村教师职后培养的一个新起点。他指出，“百千万计划”要在充分了解和调研县域需求的基础上，坚持联动各界，打造协同模式，汇聚校内外专家团队、学生志愿者和校友支持，吸纳机关、企事业单位、社会组织等各界力量，坚持久久为功，为中西部地区培养一大批“能战斗、发展好、带不走”的好老师，为乡村振兴做出积极贡献。

教育部教师工作司副司长黄小华指出，教师是教育发展的第一资源，乡村教师队伍素质的整体提升，乡村教师结构的完善优化，乡村教师发展的全面保障，是教师队伍建设工作的重中之重。他希望“百千万计划”最大限度地激发县域教育的主体意识和主观能动性，并搭建好以教育为纽带的开放性平台，形成“百千万计划”的命运共同体。

中国教育学会秘书长杨银付认为，乡村教育事业的发展，是乡村振兴战略的重要支点。希望“百县”“千校”“万师”的阶梯式项目实施，最终能够形成丰富的乡村特色学校建设案例，树立有影响力和辐射效应的教育品牌，打造不同类型的县域教育治理新模式，探索出高质量教育发展的新路径。

北京师范大学资深教授顾明远先生指出，实现“强师工程”，师范院校有不可推卸的责任。北京师范大学是师范教育的“先驱者”、“排头兵”，是培养优秀教育者的摇篮，应该肩负起培养高质量农村教师的责任。“百千万计划”以县域教师发展机制为纽带，以中小学为实践基地，在培养高层次教师、提高农村整体教育水平的过程中，必须把师德师风建设放在第一位，做到“敬业爱生”。要把思想政治教育放在最重要的位置，提高理想信念、专业思想、道德修养，让每一位教师都坚持党的教育方针，把握国家课程标准的要求，掌握扎实的学科知识体系，把课堂教学作为立德树人的主渠道，争做“经师”和“人师”统一者的大先生。

活动中，河北省威县，四川省青川县，贵州省桐梓县、凤冈县，云南泸水市、福贡县、沧源县，陕西汉阴县、紫阳县，甘肃省靖远县，新疆焉耆县作为“百千万计划”首批项目市县，与北京师范大学签署合作备忘录。（孙竞 实习生郑晓娟）

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