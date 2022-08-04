人民网北京8月4日电 （记者郝孟佳）7月22日，陆羽东起了个大早，他忐忑又兴奋地等候着一位特殊的“邮差”。“祝贺你！”没过多久，浙江树人学院校长李鲁一行来到陆羽东家中，为他送来了学校护理专业的录取通知书。

日前，浙江树人学院开展“百名党员送录取通知书”活动，师生党员化身“邮差”，陆续把录取通知书送入新生们的手中。

从校长手中郑重地接过录取通知书，陆羽东又紧张又激动：“查询到被录取的信息后，我一直在家里等，没想到校长会亲自送来录取通知书，真是太惊喜了！”

“护理工作者不仅要专业知识扎实，交流能力也非常重要，不仅是自己能表达，还要和病人、服务对象有效沟通。”李鲁告诉陆羽东，学校为学生提供了完备的教学设施，鼓励她努力成为应用型优秀人才。

在杭城的另一边，同样也有一封录取通知书通过一位特殊的“邮差”送到富阳区新生葛雨欣的手中，这位“邮差”就是浙江树人学院党委书记章清。

葛雨欣即将进入浙江树人学院管理学院工商管理专业就读。章清亲手给她送上录取通知书和学院为新生准备的“开学大礼包”。当了解到葛雨欣喜欢摄影时，章清鼓励她加入学校的全媒体中心，在全新的融媒体实验室里尽情地施展才华。

“如果中学阶段是‘俯身学习’，那么大学阶段就要站起来‘四面瞭望’。”章清对葛雨欣说，“大学是一个寻找的过程，希望你着眼于现在，给自己设立一个目标，坚持不懈地去做，主动学、刻苦学，不辜负父母的殷切期望，不辜负一路走来的自己。”

跟随校长、书记的步伐，学校各学院院长书记、专业老师、辅导员、学长学姐等党员也纷纷化身“邮递员”，奔赴全省各地，为2022级新生们送上期盼已久的大学录取通知书。

“希望能为学弟学妹送上一份‘树人’心意，送上一份欢迎与祝福。”作为学长，浙江树人学院人文与外国语学院学生郎杭杰为学弟送上录取通知书。他主动向学弟分享自己的大学生活经历，介绍了学校设施、团学社团、食堂美食、学分和奖学金等情况。在听到学弟对专业知识、就业前景的疑惑时，他也耐心地予以解答。

校方表示，希望通过这次师生党员面对面送录取通知书的方式，将新生始业教育前移，让即将步入大学的新生们获得满满的归属感和幸福感。

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