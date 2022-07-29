人民网北京7月29日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，为尽最大努力减少学生溺水事件发生，切实保障学生生命安全，日前，教育部、公安部、民政部、水利部、农业农村部等五部门办公厅印发《关于做好预防中小学生溺水工作的通知》，部署做好相关工作。

强化思想认识 坚决防范和遏制学生溺水事件发生

通知指出，各地要强化思想认识，充分认识当前预防学生溺水工作面临的严峻形势，把保障学生生命安全作为重中之重，从严从实从细从快做好预防学生溺水工作，坚决防范和遏制学生溺水事件发生。

通知要求，各地教育、公安、水利、农业农村部门要会同相关部门，以农村地区学校、村庄周边和学生上下学沿途水域为重点，对行政区域内的开放水域逐一进行摸排，摸清权属主体、水域深浅和警示标志、救援设施配置等情况，绘制危险水域地图，评估风险等级，建立工作台账，推动明确责任单位与责任人，逐一落实隐患排查治理工作。

开展常态化巡查 重点水域岸线设置防护设施

通知强调，各地要充分发挥河湖长制平台作用，水利、公安、民政、农业农村等部门要组织村（社区）党员干部、驻村（社区）辅警、学生家长、志愿者和水域承包人、责任人等，开展常态化巡查，重点在午后、傍晚等游泳高峰时段加强对危险水域巡逻管理，坚决制止学生私自下水游泳玩耍。各级公安机关要紧盯学生涉水活动的重点时段、重点部位，针对性强化动态巡查管控，加大重点水域岸线巡护力度，常态化开展专业培训演练，切实提升水上救援反应能力与施救水平。

通知要求，各地公安、水利、农业农村部门要推动基层党委和政府督促水域责任单位因地制宜，在水域周边设置安全隔离带、防护栏等，推进落实一个警示牌、一个救生圈、一根救生绳、一根救生杆“四个一”建设，通过“人防+技防+物防”叠加互补的方式，确保对重点水域岸线的全覆盖。有条件的地方，可在事故多发水域安装视频监控和警报系统，进行全天候监视防范。

开展安全警示教育 培训自救、互救技能

通知指出，各地教育、公安、民政、水利、农业农村部门要深入学校、村（社区），在主要交通路口、周边水域、人员密集场所悬挂标语，设立预防溺水宣传板报（墙报）、警示标牌等，并依托各类媒体，剖析典型事故案例，讲解预防溺水知识和救援知识，广泛开展高频次、全覆盖预防溺水宣传教育。教育部门和学校要通过线上线下主题班会、家访、家长会、发放告知书等形式，组织全体学生和家长学习预防溺水知识，开展安全警示教育。周末和节假日期间，要采取发送短信、微信提示等方式，经常性提醒学生和家长增强安全意识，特别是暑期要实行定期提醒制度，确保覆盖到每一名学生及每一位家长或监护人。

通知还要求，各地特别是水网密集地区教育部门要结合课后服务，统筹利用社会游泳资源，面向中小学生广泛开展游泳教育和自救、互救技能培训，确保学生正确掌握自救方法。要通过党委教育工作领导小组，推动地方党委和政府结合本地实际，鼓励支持村（社区）在有条件的区域建设适宜的游泳、戏水场所及相应设施，加强安全人员配备，为中小学生提供安全、便利、规范的亲水环境。教育、民政、农业农村等部门要统筹用好社会组织、社会工作者、志愿者等多方力量，利用村（社区）综合服务设施、新时代文明实践中心等设施，在周末、节假日为农村学生提供综合素质培养、爱心陪伴、心理抚慰等服务，满足学习休闲娱乐需要，减少私自下水现象。

(责编：郝孟佳、熊旭)