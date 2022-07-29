原标题：意大利上百高中生参加“游学夏令营”学习中文

据《欧洲时报》意大利版微信公众号“意烩”报道，因总人口不到20万的意大利普拉托生活着近3万名华人，一所私立语言学校决定组织学习中文的青少年学生前往当地华人社区练习语言。来自全意各地上百名高中生由此专程来到普拉托参加为期一周的“游学夏令营”。

报道援引当地媒体消息，最近一段时间，无论是在中餐厅还是华人超市，普拉托的华人街经常可以看到一群年轻的意大利学生尝试着用中文点菜或购物。组织该夏令营的老师Ambra Collino称：“来到这里感觉像是在中国。这种教育项目正越来越受欢迎。”

据报道，学生们在普拉托不仅可以参加中文语言课程，体验茶艺、书法等中国传统文化，还可以与当地华人青少年进行语言交流。而对华人学生来说，语言交流也可以提高他们的意大利语水平。

实际上该项目自2021年夏天就已启动，不过当时仅威尼托和弗留利地区两所学校的学生参与其中。随着项目大获成功，2022年又有来自皮埃蒙特、伦巴第、拉齐奥等地的多所公立高中学生加入进来。

参加夏令营的意大利学生均对普拉托移民社区的社会结构及当地形成的文化共存现象充满兴趣。夏令营组织方的一名华人负责人则称，普拉托华社一直保持着非常传统的生活习惯和社会形态。

(责编：郝孟佳、孙竞)