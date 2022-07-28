原标题：湖南一高校把思政课堂“搬”进革命老区 用彩绘为老区穿“新衣”

湘西龙山县茨岩塘镇的小朋友在村墙上绘画。 长沙理工大学 供图

“没想到在群山之中有这么多革命旧址，我对红军长征历史的了解又加深了。”日前，长沙理工大学设计艺术学院“藝力量”社会实践团，将思政课堂“搬”进革命老区湘西龙山县茨岩塘镇，同行的“薪火湘承”数字媒体专业团队学生，深入走访茨岩塘镇后如是感叹。

茨岩塘镇是中国工农红军长征最后出发地，拥有湘鄂川黔革命根据地、红二、六军团兵工厂等众多革命旧址群。长沙理工大学实践团一行实地探访方汉英烈士墓、智擒熊贡卿遗址、龙山县委旧址等多处革命旧址，缅怀先烈丰功伟绩，感受红军长征的艰辛不易，并以此为设计灵感，运用3D建模技术，为当地量身构建“红色云上展馆”，打造数字红色地图，助力当地旅游资源走出大山，走进更多人的视野。

同时，实践团立足艺术专业特点，充分挖掘当地红色资源，在十余天的实践活动中，开展了红色云上展馆搭建、墙体彩绘、红色影像记录等形式丰富的暑期社会实践活动，以文化艺术赋能美丽乡村建设，用社会实践反哺思政课堂。

“穿”上“新衣”的茨岩塘镇墙体。 长沙理工大学 供图

“同学们早上五点就起床了，一直工作到晚上十点，他们对于传承红色文化的执著与热情让我印象深刻。”茨岩塘镇树溪村党支部书记姚水香说，绘画过程中，同学们还邀请当地留守儿童一起手执画笔创作，并为他们讲授绘画背后所蕴含的红色故事。在大小学生们的共同努力下，一面面原本陈旧单调的村墙穿上“新衣”，成为村里一道亮丽的风景线。

“茨岩塘镇丰厚的红色资源，是思想政治教育的‘活教材’。”长沙理工大学设计艺术学院党委副书记万馨表示，“藝力量”社会实践团立足乡村发挥专业所长，有效整合校地特色，盘活红色资源，装扮美丽乡村，传播红色文化，用实践和才干为美丽乡村建设贡献青春力量，是一次理论与实践的深度融合，更是一堂行走在革命老区生动鲜活的红色艺术思政大课。(高海)

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