原标题：跨越5000公里的“牵手” 新疆孩子有位“浙江爸爸”

“回家还习惯吗？也不要忘了看书……”27日，顾海林通过手机屏幕，与远在新疆的孩子们视频通话。

“高职考试”顺利结束后，考生们乘坐火车回到新疆。陪伴他们三年成长的长兴职教中心老师顾海林，望着他们远行的背影，很是不舍。

自2011年担任全国首届新疆中职班班主任以来，顾海林十余年如一日，被孩子们称为“浙江爸爸”。

顾海林说，孩子们离开父母来到陌生环境，有时候会有“摩擦”，问题也接踵而来。

某天晚上，顾海林像往常一样巡查男寝，却发现有一名学生不见了，“找不到学生，我真的很着急，猜到他可能去网吧了，就一家一家找，到第五家才找到。着急也是为了他们好，是为了对他们负责。”

顾海林与学生们(资料图) 受访者 供图

2021年除夕，正是阖家团圆之时，一名新疆学生在寝室内却突发急病，顾海林得到消息立刻带他去医院就诊。对此，顾海林说，“学生们的父母在新疆，他们把孩子交给我们，我们就要承担起父母的角色。”

正因这样，顾海林陪伴学生的时间，远比陪伴自己孩子的时间还要多。

“一个星期能回来一次都很好了，有时候说好要回来，饭都做好了又不回来了。有时候半夜就出去，这十多年来他真的很辛苦。”顾海林的岳母刘桂芹对此深有体会。

即使父亲很少陪伴自己，但顾海林的儿子顾宇轩非但没有责怪父亲，反而也想成为一名老师，“主要是受我爸爸的影响。虽然他经常放弃陪我的时间去陪伴他的学生们，但我能理解他。”

顾海林到新疆进行“家访”(资料图) 受访者 供图

正是因为有顾海林这样的“浙江爸爸”，如今，新疆部教学质量也随之大幅跃升，越来越多从长兴职教中心毕业的新疆学生走上工作岗位，独当一面。

据悉，这些学生在大学毕业后，又怀着感恩的心回到家乡建设新疆，成为推动新疆地区稳定发展，实现共同富裕的重要力量。(施紫楠 童笑雨 张泽民)

(责编：郝孟佳、熊旭)