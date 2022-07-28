人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

跨越5000公里的“牵手” 新疆孩子有位“浙江爸爸”

2022年07月28日09:10 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：跨越5000公里的“牵手” 新疆孩子有位“浙江爸爸”

　　“回家还习惯吗？也不要忘了看书……”27日，顾海林通过手机屏幕，与远在新疆的孩子们视频通话。

　　“高职考试”顺利结束后，考生们乘坐火车回到新疆。陪伴他们三年成长的长兴职教中心老师顾海林，望着他们远行的背影，很是不舍。

　　自2011年担任全国首届新疆中职班班主任以来，顾海林十余年如一日，被孩子们称为“浙江爸爸”。

　　顾海林说，孩子们离开父母来到陌生环境，有时候会有“摩擦”，问题也接踵而来。

　　某天晚上，顾海林像往常一样巡查男寝，却发现有一名学生不见了，“找不到学生，我真的很着急，猜到他可能去网吧了，就一家一家找，到第五家才找到。着急也是为了他们好，是为了对他们负责。”

　　顾海林与学生们(资料图) 受访者 供图

　　2021年除夕，正是阖家团圆之时，一名新疆学生在寝室内却突发急病，顾海林得到消息立刻带他去医院就诊。对此，顾海林说，“学生们的父母在新疆，他们把孩子交给我们，我们就要承担起父母的角色。”

　　正因这样，顾海林陪伴学生的时间，远比陪伴自己孩子的时间还要多。

　　“一个星期能回来一次都很好了，有时候说好要回来，饭都做好了又不回来了。有时候半夜就出去，这十多年来他真的很辛苦。”顾海林的岳母刘桂芹对此深有体会。

　　即使父亲很少陪伴自己，但顾海林的儿子顾宇轩非但没有责怪父亲，反而也想成为一名老师，“主要是受我爸爸的影响。虽然他经常放弃陪我的时间去陪伴他的学生们，但我能理解他。”

　　顾海林到新疆进行“家访”(资料图) 受访者 供图

　　正是因为有顾海林这样的“浙江爸爸”，如今，新疆部教学质量也随之大幅跃升，越来越多从长兴职教中心毕业的新疆学生走上工作岗位，独当一面。

　　据悉，这些学生在大学毕业后，又怀着感恩的心回到家乡建设新疆，成为推动新疆地区稳定发展，实现共同富裕的重要力量。(施紫楠 童笑雨 张泽民)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部