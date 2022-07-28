刘婷婷（右）在执行维和任务中。

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石光绪

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程诗蕴

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张杰

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吴霖

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田滔

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八一建军节即将到来。在威武雄壮的中国军人队伍中，有一群大学生官兵，让我们一起来听他们讲述自己从军的故事。

修出一条“幸福路”

■ 石光绪 中国第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队建筑中队 中队长

2011年，我提干被原陆军工程兵学院录取。在一个普通的下午，一次不普通的课堂，一位执行过维和任务的教员在课堂上讲起了他执行维和任务的故事，唤醒了我期待已久的维和梦。

终于在去年6月，听说单位要组建第25批赴刚果（金）维和工兵分队，我想都没想就报了名，通过了层层选拔，最终成为175名维和官兵中的一员，前往刚果（金）执行维和任务。

今年2月，上级命令我带领18名官兵奔赴巴拉卡分遣点一线，执行乌维拉至巴拉卡地区96公里道路抢修任务，时间紧、任务重、要求特别高。为确保工程任务能够按时完成，我们每天早出晚归，作业时间长达10个小时，中午由炊事人员将饭菜和饮水送至各作业点位，在施工现场简单就餐后又继续展开作业。我们还采取“伴随宿营”的办法，施工到哪里，“家”就搬到哪里。战士们打趣道：“住在原始森林里修路还是头一次呢。”

让我印象最深的是耗时1个多月建造的湖上通道。这条道路全长400米，被当地群众称为“幸福路”。未修复道路之前，道路被湖水淹没，最深处近1米，行人和摩托车只能涉水前行，小轿车似渡船而行。经过我和战友们的努力，一条宽5米、高出湖面2米的宽敞石渣路替代了原有的“水路”，极大方便了当地民众出行。

记得施工时，过往民众总会对我们竖起大拇指。那一刻，我能感受到他们的尊重和认可，也领悟到我们不远万里来为他们铺路架桥、守护和平的意义。

前几天和妻子视频通话。儿子迫不及待地抢过妈妈的手机，问我：“爸爸，你什么时候回来啊，你都好久没有抱我了。”还没等我开口，妻子对儿子说道：“爸爸在国外维护世界和平，他是英雄！等爸爸完成任务回来就能抱你啦！”看着视频中贤惠的妻子和可爱的孩子，我心里满是愧疚。妻子总是全心全意地支持我，一个人坚强地支撑着家。

如今尽管执行维和任务面临着众多考验，但我们在海外一定坚决完成任务，擦亮中国名片，展示大国形象，履行好维护和平的光荣使命，不负党和人民的重托！

徐怀武 闫骏花整理

弱娇娃变身“女汉子”

■ 程诗蕴 陆军七十七集团军某旅女子防化连 列兵

我于2021年9月入伍，入伍前刚从英国伯明翰留学回国，进入一家会计事务所工作。从教室到办公室，我一直是公认的学霸。

在英留学期间，解放军逆行武汉战疫的事迹让我感动不已，便萌生了参军的想法。曾为军人的爸爸担心我吃不了部队的苦，几次劝我打消念头，老师和同学们也认为没必要为了一个“选择”而破釜沉舟地改变一种生活模式，但我坚持自己的选择，决心要去军营体会“不当兵后悔一辈子”的人生感悟。

未进军营前，我有种先天的优越感，认为自己从小在部队大院长大，不但熟悉军营生活，而且能站军姿会敬礼。进入新兵营后，除了每次条例考试能得第一，自己的军事体能没有一项合格，特别是3公里长跑，别人16分钟就能跑完，而我20分钟也到不了终点。看着身边战友们一个一个超过自己，强烈的自尊让我既羞耻又委屈。

“同时入军营，同样的训练课目，为什么自己就不行？”新兵班长看出了我的心思，安慰我说：“训练体能远比学习知识容易得多，能成为一个学霸，就能成为一个训练尖子。” 在班长的鼓励下，我放下了思想包袱，试着用积极的心态迎接长跑训练。

为把“脑天赋”转化为“武能力”，我给自己加时加量，别人跑3公里，我尝试着跑5公里，先慢跑再加速，有时还穿上沙袋背心练习负重跑。渐渐地，我也进入了及格的行列。甩掉“不合格”的我越来越自信，不仅把3公里考核成绩提升到13分半内，还把仰卧起坐、折返跑等课目训练成绩提升到优秀的行列。

下连后，我没有放松进取，体能上继续与老兵们比拼竞赛，专业上利用自己学习能力强的优势掌握了专业装备操作技能，熟记各种试剂名称及其作用原理，一跃成为全营第一个专业课目训练“全优新兵”，还把戴防毒面具的成绩提高到3.06秒，成为全连最快。

弱娇娃变身“训练标兵”，身体和灵魂得到了成长和升华。我感到经历了这样的磨练和顿悟，今后遇到再大的困难也不会退却。

王永安 陈江林整理

“菜鸟”练成“小老虎”

■ 张 杰 南部战区海军某扫雷舰大队 中士雷达兵

“年轻时多吃的苦，以后都会成为珍贵的‘财富’。”这是父亲经常跟我说的一句话。

2019年7月，我从湖南科技大学信息与计算科学专业毕业，老师和家人劝我考研。都说部队是个大熔炉，好强的我早就想到火热的军营中长见识。于是，我说服家人，满怀激情地参军入伍。

习惯了大学相对舒服的日子，新兵训练初期还是有点“吃不消”。游泳训练中，由于没有掌握其中的“奥秘”，常常被水呛到咳嗽；武装越野总是在战友的搀扶下才能勉强过关；费尽心思叠的被子始终入不了班长的“法眼”……即使如此，我不甘示弱，每天除了日常的训练外，给自己“加餐”成了家常便饭。经过3个月的加强训练，我终于在结业考核中顺利通过各项科目考试。班长说我们一个个“菜鸟”都变成了“小老虎”。

下连后，我被分配到南部战区海军某扫雷舰大队。稳扎稳打的专业学习让我在各项理论知识、专业实操考核中轻松“拿捏”，一时间成了同年兵里的佼佼者。然而，这条路并没有我想象中那么顺利。一次出海训练让我栽了一个大跟头。

“报告舰指，雷达故障……”舰艇考核的关键时刻，雷达显示屏突然熄灭，目标丢失。“线路没有问题啊，怎么就突然黑屏了呢？”我一边顺着线路查找故障点，一边嘟囔着。虽然几经周折更换天线触发板后雷达恢复了正常，却因处置时间过长影响了考核成绩。返航途中，大家都来安慰我，而我心生愧疚，偷偷流下了军旅生涯的第一滴眼泪。

“一个小岗位连着整艘舰！”从那以后，我查阅相关雷达教材，收集雷达可能出现的各种故障和解决办法，琢磨不透的地方就向班长请教。有了这个记录得密密麻麻的小本子，每次出海我都多了几分底气。

有时跟家里视频通话，爸妈都说这两年我变得成熟稳重了。虽然在部队吃了很多苦，但一次次的经历让我学到了新东西，认识到想要不断进步，就应始终保持冲锋的姿态。能为国防建设贡献自己的青春，这是一件有意义的事。

王 杰 农世海整理

三进考场终圆大学梦

■ 吴 霖 九三一二一部队某分队 一级上士

收到山东大学毕业证的那天，我就像在黄土地上耕耘了大半辈子的父亲每次丰收时一样，心中盛满了沉甸甸的喜悦。

13年前，我高中毕业应征入伍，成为一名空军战士。“部队是所大学校，要珍惜机会让自己成才。”临行前父母的嘱托一直是我前行的动力。当兵第二年，由于表现良好，连队推荐我报考军校。军事体能技能是我的强项，但文化课“偏科”的我落了榜。看着战友陆续收到军校的录取通知书，我整夜辗转。

“精神起来，军人岂能轻易被打倒！”指导员一席话，让我振作起来。就在第二次走进考场前，我因训练摔伤住进医院，再次与上军校的机会擦肩而过。沮丧时，家人和战友都来开导我。我意识到，要想成功，绝不能放弃，才能得到属于自己的那一份收获。

我静下心来，开启了“拼命三郎”模式，抢抓训练、工作之余的一切时间，如饥似渴地“刷课、刷题”。白天正常工作，晚上挑灯夜战，长期高强度的节奏压垮了我的身体，就在考试前不久，我病倒了，不得不住院治疗。那一刻，我来到了崩溃的边缘。

“凡事越到紧要关头就越艰难，顶住压力的人才会成功。”听了父母的安慰，我迅速调整好状态，一边积极配合治疗，一边抓紧时间看书背题。苦心人，天不负。考试前两天，我顺利出院。走出考场后，我一身轻松。得知被录取的那一刻，我已经准备好投入下一场战斗。

几经拼搏，几多汗水。我如愿拿到了梦寐已久的大学文凭，成为所在连队唯一的行政管理专业“科班生”。在干好本职工作的同时，我开始发挥余热，为连队管理和发展建言献策，多条建议被采纳。很快，我成为连队依法科学行政管理的“智囊”，实现了自己的军旅价值。这段历经风雨洗礼的求学之路，也是我意志信念的淬火之旅，让我更坚信一个道理——永不服输，终有所得。

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两年大踏步地进步

■ 田 滔 新疆喀什军分区 上等兵

看着镜子里8块腹肌的自己，不觉露出了幸福的微笑。我至今还清楚记得，两年前从重庆人文科技学院毕业时，面临着两个选择：当一名数学老师或参军入伍。好男儿志在四方。经过认真思考，我毅然决定踏上梦寐以求的从军路。

当兵之初，印象最深的就是体能训练。2020年9月，我从重庆老家跨越几千公里来到新疆喀什参军，面对部队高强度、快节奏的训练和生活，明显感觉吃不消。因为学生时代每天不怎么运动，身体素质较弱，基础体能也差，导致来到部队后3000米16分钟还跑不完，引体向上1个也上不去，其他体能科目基本上也都不合格。落后的训练成绩和紧张的生活节奏让我有了放弃的想法。

“我是不是不适合当兵？大学学了4年数学到部队来干什么？难道数学老师才是我最好的选择？”晚上躺在床上，我翻来覆去睡不着。“滔滔，到了部队好好干，你是我们的骄傲。”想到年迈的父母送我上火车时说的话，我悄悄流下了眼泪。

“战友们都合格了，为啥我不行？难道我真比别人差？”我握紧拳头在心里发出了怒吼。从那以后，我加班加点训练，身上的汗水洒满了训练场的角角落落，手上的茧子磨破了一层又一层，最终新兵结业考核所有课目都合格。

新兵下连后，我丝毫不敢放松训练，每天俯卧撑、仰卧起坐、深蹲各200个雷打不动。在训练场别人跑一圈，我就跑两圈；别人跑3000米，我就跑5000米。很快我的体能成绩达到了优秀水平，在连队组织的体能4项月考中脱颖而出，以总分421分位居同年兵榜首。

之后我积极发挥本科生的特长，担任连队地图使用课目的小教员，还主动请缨负责连队的PPT制作、摄影、新闻宣传等工作。因表现突出，我被表彰为“四有”优秀士兵，还入了党，成为了副班长。对此我备感光荣。

如今，两年军旅生涯即将结束。面临新的抉择之际，我毫不犹豫地递交了留队申请。我坚信自己的军旅生涯才刚刚开始，我一定是最亮的那颗“星”。

张官星 黄博鑫整理

我是一名维和军人

■ 刘婷婷 陆军第七十四集团军某旅 话务员

日历翻回2020年的7月，那是携笔从戎以后又一个梦的开始。由中国飞往黎巴嫩的飞机经过十多个小时的飞行终于抵达贝鲁特机场，同行的还有我的几百个战友，年龄最小的才18岁，正是青春最美年华。

晕机、恶心、头痛、胸闷……各种不适在顷刻间汹涌而来，但现实给我的冲击更强烈。印象里有着“中东小巴黎”之称的黎巴嫩已经大变模样，经历大爆炸以后的贝鲁特城如同已至迟暮的老人，饱受摧残的难民眼神空洞，到处可见断壁残垣，建筑垃圾堆积成山，还有一路上满是弹痕炮坑的废旧建筑，都给了我当头棒喝：“这不再是和平的祖国土地，这是危险的维和战场！”

踏上黎巴嫩的土地，我深深感受到了她的悲哀与痛苦：常年的战火侵扰再加上疫情的肆虐，早已将风光旖旎的她折磨得遍体鳞伤，经济困顿。这更加坚定了我的维和梦：努力贡献自己的一份力量，守护这片土地，为黎巴嫩民众送去阳光与希望。

回到营区还来不及收拾东西，外边就响起了刺耳的防空警报声，我跟着大家快速躲进掩体。这就是队长送给我们的“第一课”：这里是战场，随时随地都有生命危险！

让我记忆最深的是即将回国前的一个夜晚，凌晨3点多，突然外边“砰”的一声巨响，集装箱里一阵猛烈晃动，几个女兵瞬间从床上惊醒，伴着防空警报的声音迅速开始疏散隐蔽。那是火箭弹落地爆炸的声音，落在了距离我们营区两公里左右的地方。袭击持续了一星期，有一天袭击的炮弹多达70多枚。我们一大半的时间在掩体里度过，心里想得最多的就是：世界并不安宁，我们年轻一辈需要接过先辈的火炬，为了下一代的安宁继续努力，负重前行！我还想到了维和牺牲的烈士杜照宇、申亮亮、和志虹……正是他们的牺牲，才换来了世界的和平，让亲人得以团聚。

虽然维和之路充满危险，但为了维护世界和平，一茬又一茬的中国蓝盔们坚守在世界上最危险的地方。每一次出去执行任务，最开心的就是看到当地民众给插着五星红旗的中国车队竖大拇指，开心地与我们打招呼，我想这就是我们执行维和任务最大的意义吧。

维和处突、执勤巡逻、扫雷排爆、架桥修路、人道主义救援……中国蓝盔们用实际行动向世界展现大国责任与担当，弘扬中华民族的大爱与无私。我为自己曾经身为一名维和军人而自豪！如果祖国需要，我将再次披挂上阵，踏上维和战场。

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(责编：郝孟佳、熊旭)