本报电 （记者周姝芸)近日，由中国驻奥克兰总领馆主办的奥克兰领区2022年“平安留学”线上讲座举行。讲座邀请多名留学领域专家授课，为拟前往新西兰留学的中国师生提供行前安全培训。

中国驻奥克兰总领馆领事于立群总结了数条平安留学注意事项，就如何做好留学安全防范、养成安全习惯等提出了相关建议。

对于在留学生群体中高发的电信诈骗案件，于立群援引案例，向大家说明了骗子冒充中国驻外使领馆或国内公检法等机构编造谎言、通过虚拟绑架等手段骗取留学生钱财的套路。于立群提醒同学们注意保护个人信息，同时也要了解所在国家的法律规则、执法程序，接到可疑电话后先核实，不要向私人账户转账汇款。

于立群同时建议，留学生出行时务必严格遵守交通法规，做到安全行车，避免疲劳、超速驾驶，注意交通、人身、财物安全，随时同家人、朋友保持联系。

北京大学-清华大学出国人员心理健康支持系统项目组秘书长、北京大学心理与认知科学学院培训部教师李同归讲授了疫情下留学面临的心理困境。他认为，留学生出现心理健康问题的原因与重建社会支持体系有关。因此，要有意识地重新构建自己的社会支持体系，积极主动地与同学、导师建立起良好的关系。同时，不能忽视父母、亲友、舍友、邻居等重要社会支持来源。

李同归强调，学子要密切关注心理状态的变化，当在日常生活中出现持续性的睡眠障碍和饮食障碍时，通常是心理健康出现问题的生理表现。他建议同学们掌握一些基本的心理调适技巧，比如冥想、瑜伽、正念等，都是常用的保持心情愉快的方法。

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