张丹铭

张丹铭近照

本科时，我就读于伦敦艺术大学中央圣马丁学院，圣马丁学院的图书馆就像一个藏满珍宝的宝库，在这里可以找到任何想要翻阅的资料。

记得有一次，我在图书馆找到过一本出版时间很久的杂志，岁月的洗礼让它的纸张陈旧，书中还夹杂着曾经的读者留下的读书感悟、笔记等，让人对它格外珍惜。我猜测，这本书的年龄约有百岁。

在圣马丁学院，学生常将阅读感想留在书中，比如贴个便利贴。有趣的是，下一名借阅的同学看到这些感想，就和上一名阅读者建立了连接。有时，几名前后翻阅同一本书的学生甚至形成了一个“讨论组”，互相交流，碰撞出灵感，给更多读者以启发。

我是一名艺术生，看书的目的通常是为设计的作品找理论支撑，因此我最喜欢做的事就是将书中提到的方法拿到现实中实践、验证。在圣马丁学院，我常选择和自己项目相关的书籍阅读，既有趣味，也让我受益匪浅。比如，有一次我从书中看到了“治愈性景观”的概念，很是好奇，于是去实地考察，走访了一些现实中的治愈系花园，观察它们是如何设计的。这让我对纸上的概念有了更深入的理解，对文字定义有了具体的感知。

本科毕业后，我在伦敦皇家艺术学院攻读研究生。其间，我的阅读体验又有了新的变化。我选择的专业偏向理论研究，因此需要阅读大量的书籍。

受新冠肺炎疫情的影响，学生的线下阅读转到了线上，我每天最常访问的是学校的线上图书馆。读理论书是相对枯燥的一件事，为了跟上作者思路，我会在读书过程中加入自己的思考。

我有一项作业是做阅读笔记，导师要求学生将文章或书本的内容理解后，对阅读笔记做出个性化的设计，比如通过画图表达读后心得，用彩色色块标出重点等，最后呈现的阅读笔记色彩斑斓，生动有趣。有时，我看到其他同学设计的笔记，会被那天马行空的想象力折服，同时暗想我还可以从更多角度来发挥创造力。完成这样的阅读笔记，令我更加喜欢读书，有时我还会把生活中的一些碎片下意识收集起来，这样就可以结合我当时阅读的书籍，放进阅读笔记里。通过这样的创作，我也可以更深入地理解书籍作者的想法。

对于艺术生而言，在阅读时，联想到生活里的大小事可以碰撞出新的创作灵感。找到适合自己的阅读方式后，知识可以被更有效地吸收。我也明白，学习的过程是没有止境的，我会继续在阅读的世界里探索、发现并创造。

（作者系英国皇家艺术学院视觉设计专业中国学生）

(责编：郝孟佳、熊旭)