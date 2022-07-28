本报记者 周姝芸

爱尔兰都柏林大学圣三一学院老图书馆外景。

张婧瑄（右二）与中国同学在爱尔兰人家中做客时合影。

王艺晨在爱尔兰科克大学硕士毕业时留影。

日前，启德教育在京发布《2022-2023爱尔兰留学报告》（下称《报告》），《报告》显示，目前有逾3000名中国学生在爱尔兰求学。另据爱尔兰驻华大使馆签证处数据，2021年留学爱尔兰的中国内地学生人数与2020年相比，同比增长逾30%，赴爱尔兰留学的中国学生人数呈上升趋势。在爱尔兰留学有哪些优势？有哪些适合学子参加的活动？近日，本报记者采访了3名留学爱尔兰的学子，听听他们的留学体验。

“翡翠岛国”的迷人之处

王艺晨是爱尔兰科克大学的一名博士生，未到爱尔兰留学时，就从影视作品中了解到不少爱尔兰的相关信息。“我看过介绍爱尔兰的节目、电视剧等，浮现在脑海中的是连绵起伏的山峦、碧野清幽的原野。”王艺晨说，在她心中，爱尔兰是一座“绿岛”，如果能赴爱尔兰学习、生活，将是不错的体验。

的确，位于欧洲西部的爱尔兰风景如画，因其蜿蜒的海岸、静谧的湖泊和大范围的植被而享有“翡翠之岛”的美誉。

不仅自然风光迷人，爱尔兰的人文底蕴对学子也颇有吸引力。郑坤艳是爱尔兰都柏林大学圣三一学院的一名博士生，在她眼中，爱尔兰首都都柏林是一个文艺氛围浓厚的城市。“对文艺活动爱好者而言，都柏林是一块宝地。这里有许多剧院、美术馆，可常去看剧、观展。此外，爱尔兰还出过不少知名诗人、作家，他们的作品在文学史上熠熠生辉，在这里留学可以感受文学、艺术的魅力。”

除了自然风光和文化氛围吸引中国学生之外，爱尔兰的院校发布多项对国际学生的利好政策，这在《报告》中得到印证，比如广泛开设适应社会需求的新专业、为在读学生提供兼职打工机会等。

值得一提的是，在爱尔兰留学，中国学生可申请的奖学金种类也很丰富。张婧瑄是爱尔兰都柏林大学圣三一学院商业分析专业硕士生，据她了解，爱尔兰除了有专门提供给中国学生的“爱心奖学金”外，还有政府奖学金、各高校奖学金等可供中国学生申请。

新奇的多元文化体验

在爱尔兰留学，校园生活是什么样的？几位被采访的同学不约而同地提到，他们从多元的学习环境中收获了不少新奇的体验，也获得了珍贵的留学感悟。

“刚来爱尔兰时，我发现书本上的英语和生活中的英语差别很大。”王艺晨的学校坐落在爱尔兰科克市，她说：“当地人说英语有特别的口音，被戏称为‘唱歌的音调’，这让我花了一番功夫才适应。还有一次，我向一名当地同学讨教俚语的使用，他告诉我，有些表达在现代社交中已经过时，这让我觉得纸上得来终觉浅。”

“我所修的专业在博士阶段没有必修课，因此在闲暇时，我得以出于兴趣旁听历史系面向硕士生和本科生开设的课程。”郑坤艳说，“许多面向硕士生的课程是小班教学，整个班级只有5到8人，我们需要在每节课上发表自己的观点，并和其他同学交换看法，因此上课时氛围较为轻松随意，像是在聊天。”

除了日常学习，学子还可以参加丰富多彩的校园活动，“我们学校的社团、俱乐部种类很多，兴趣类、文化类、体育类都有。”王艺晨加入的是科克大学的脱口秀社团，在她看来，参加校园活动不仅能丰富课余生活，还能认识志同道合的伙伴。“在社团活动中，我和其他成员一起创作时非常开心，共同的兴趣拉近了我们的距离。有一次，我上台表演脱口秀，原本很紧张，但其他成员热情友好，在听完我的脱口秀后帮我改稿，让我放松不少。结交新朋友让我不仅在与他人沟通交流时更加大胆，也较快地适应了留学生活。”

在爱尔兰讲中国故事

留学期间，学子的活动范围并没有局限在校园内，他们积极参加当地社会活动，结交当地朋友，在跨文化交流中增长见识，讲述中国故事。

“在爱尔兰，每年的3月17日是圣帕特里克节，也是爱尔兰人的国庆节。这天，当地会举行隆重的庆祝活动。”王艺晨说，今年在科克市，该节日的庆祝形式是不同主题特色的方阵游行、表演，她参与了约100名中国学生学者组成的方阵，带去了富有中国文化特色的表演。

“我们的方阵展示了武术、太极拳、旗袍秀等，我身穿中国传统服装，演奏了葫芦丝。”王艺晨兴奋地回忆说，“当时道路两旁有许多人，他们呐喊、拍照、向我们挥手，场面十分热闹。在我们的方阵中，有两名同学扮成大熊猫，一路和观众击掌、分发小零食，深受大家喜爱。”

跨文化交流在学子的日常生活中颇为常见。张婧瑄在当地结识了一对爱尔兰夫妇，老爷爷是一位“资深中国迷”。“这位老人去过北京并喜欢上了中国文化，圣诞节时，他和妻子邀请我和几位朋友到家中庆祝。”令张婧瑄惊讶的是，在老人家里，她看到许多中国风的收藏品。“有国画、书法作品、中山装等，老爷爷还和我们聊起他在北京的故事，还说对故宫、胡同印象深刻，想再去看看。”

到爱尔兰人家中做客、共度圣诞节，对张静瑄来说是新鲜的体验。“那天晚上，我尝到了许多圣诞节的特色美食，比如烤火鸡、布丁等，我们几名中国学生带去了饺子，和老爷爷、老奶奶一同分享。席间，我们聊到春节和圣诞节的庆祝方式、对东西方家庭的意义等，这让我切身体会到了不同国家的文化差异，也拓展了我的认知，是我难忘的珍贵回忆。”

延伸阅读：爱尔兰留学优势专业有哪些？

爱尔兰高等教育局（HEA）《2020毕业生成果调查》显示，国际毕业生最常见的学习领域是“商业、行政与法律”、“信息与通讯技术”和“工程、制造和建筑”。

另据启德教育发布的《2022-2023爱尔兰留学报告》显示，受中国学生青睐的专业是商科、计算机、信息系统、软件工程等。值得一提的是，爱尔兰的产业布局为国际化人才创造了大量就业机会，也带来了紧密的校企合作，不少院校能为学生提供在读期间的带薪实习机会。

据爱尔兰教育推广署负责人杨杰介绍，爱尔兰高校提供信息技术、生物制药、食品科学、工程学等专业课程。其中，免疫学、农业科学、纳米技术、材料科、微生物学、神经系统科学与行为学、分子生物与遗传学等是知名专业，对以上学科有意深造的学生可考虑赴爱尔兰留学。

(责编：郝孟佳、熊旭)